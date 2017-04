Manifestação de metalúrgicos impede circulação dos ônibus em Rio Grande 

Sul do Estado

Metalúrgicos fazem protesto no início da manhã desta segunda-feira, em Rio Grande, no Sul do Estado, pedindo a retomada das obras da plataforma P-70. As informações são da Rádio Gaúcha.

Os manifestantes impedem a circulação de ônibus no município. A travessia de lancha entre São José do Norte e a cidade foi suspensa. Há piquetes em diversos pontos da BR-392, no Distrito Industrial.

Os manifestantes são desempregados do Polo Naval que pedem uma audiência com o governador José Ivo Sartori para ajudar na retomada das obras. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, 45% da plataforma P-70 está pronta no dique do estaleiro. Eles questionam por que a Petrobras não libera pelo menos a conclusão do casco.

De acordo com os metalúrgicos, a medida empregaria cerca de 2,7 mil pessoas