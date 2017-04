Novas regras para juros do rotativo do cartão de crédito estão valendo: 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber

1. Novas regras para juros do rotativo do cartão de crédito estão valendo

Começam a valer nesta segunda-feira as novas regras do rotativo do cartão de crédito. A medida, aprovada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), restringe o prazo do crédito rotativo, que só poderá ser usado por 30 dias. Depois disso, o banco será obrigado a oferecer ao cliente outra modalidade de parcelamento da conta, com juro e prazo definidos. Assim, evita-se a renovação da dívida mês a mês, de maneira indefinida. Veja as mudanças.



2. Desempenho da CEEE será usado pelo Piratini como argumento a favor da privatização da companhia

A deterioração dos resultados financeiros da CEEE-D, braço de distribuição de energia da estatal, será argumento do Piratini para convencer os deputados estaduais da necessidade de aprovação da proposta de emenda à Constituição que prevê a retirada da obrigação de plebiscito para a privatização do grupo. O texto contempla o mesmo para outras empresas, como a Companhia Riograndense de Mineração (CRM) e a Sulgás. A estratégia é, além de mostrar os números do balanço, apresentar estudo da consultoria PwC que apresentará o cenário desafiador para a concessionária nos próximos anos, além de indicar quanto poderia valer o conglomerado, incluindo a venda da CEEE-GT, que atua na geração e transmissão de energia, e não tem uma situação caótica como a parte de distribuição.



3. IPVA 2017: pagamento pelo final da placa começa nesta segunda-feira

Quem até agora ainda não fez o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) deve ficar muito atento a partir desta segunda-feira. Isso porque começam a valer os prazos de quitação conforme o número final da placa do veículo. Confira o calendário.



4. Vitória de Thomas Machado no The Voice Kids emociona Estância Velha

Parecia uma pequena final de Copa do Mundo. Quando veio o anúncio da vitória de Thomas Machado, a Praça 1º de Maio, em Estância Velha, explodiu em gritos, abraços, lágrimas e buzinaços. O caneco do The Voice Kids Brasil ficaria na cidade. Tradicional ponto de encontro dominical, o espaço viu seu público dobrar neste domingo, com o anúncio da participação de Thomas na final do programa. Armada no coração da praça, uma estrutura com telão, tenda e cadeiras recebia os torcedores.

5. Após vitória no Gauchão, Grêmio se concentra na Primeira Liga

Depois de vencer o Veranópolis e sair em vantagem nas quartas de final do Gauchão, o Grêmio se reapresenta às 16h desta segunda-feira em uma semana cheia. Na quarta, o time reserva encara o América-MG na Primeira Liga. Se vencer, o Grêmio garante vaga nas quartas de final do torneio. No sábado, os titulares fazem o jogo de volta contra o VEC e podem até perder por um gol de diferença para avançar às semifinais no Estadual.



6. Inter treina pensando no Cruzeiro-RS

Depois de um final de semana sem jogos, Antônio Carlos Zago retoma o comando dos trabalhos com o grupo do Inter às 9h30min desta segunda-feira. Na quinta, o time recebe o Cruzeiro-RS no Beira-Rio. No domingo, o jogo de volta será no Vieirão, em Gravataí. A semana também é decisiva fora dos gramados. Na madrugada de segunda para terça no horário de Brasília, ocorre a audiência do Caso Victor Ramos na Corte Arbitral do Esporte, na Suíça.



7. Frente fria se aproxima do Rio Grande do Sul

Na segunda-feira são esperadas pancadas isoladas e de curta duração nos municípios do Norte e do Litoral devido à aproximação de uma frente fria. No restante do Estado, o sol aparece entre nuvens. A sensação de frio diminui pela manhã, e as menores temperaturas se concentram no Nordeste. O mesmo acontece durante a tarde, quando a temperatura será amena. No interior, os valores dos termômetros se elevam ao longo do dia.



*ZERO HORA