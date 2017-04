Novos desafios em cirurgias sem anestesia geral 

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Bensalem, Pensilvânia – "Você quer ver os seus tendões?"

O Dr. Asif Ilyas, cirurgião de mão e punho, estava prestes a suturar o corte. Mas antes, ofereceu à paciente a chance de observar a fonte de sua dor radiante: uma série de tendões que pareciam um doce cor-de-rosa. Com um instrumento cirúrgico, ele puxou um tendão para fora, e mostrou como estavam novamente flexíveis.

"Muito bom", disse a paciente, Esther Voynow, empolgada.

A operação feita por Ilyas, conhecida como liberação da tenossinovite De Quervain, geralmente é realizada com o paciente anestesiado. Mas Voynow, com uma curiosidade médica aguçada e oposta a anestesia geral, preferiu ficar acordada, recebendo apenas uma anestesia local no antebraço.

Assim, ela pôde ver enquanto Ilyas cortou seu punho direito, que estava inchado, separando gentilmente duas porções de pele, até abrir uma pequena cratera sangrenta, expondo a capa inflamada que havia prendido seus tendões. Agora ela conseguia enxergar porque o punho e o dedão latejavam constantemente.

À medida que trabalhava, Ilyas conversava como Voynow, tentando mantê-la calma. Na caixa de som, era possível ouvir o grupo The Temptations cantando "The Way You Do the Things You Do".

Cada vez mais cirurgias estão sendo realizadas com os pacientes conscientes e observando o procedimento, tanto por razões financeiras, quanto médicas. Contudo, à medida que optam por ficar de olhos abertos, o protocolo médico-paciente ainda não foi capaz de acompanhar a nova prática. Com frequência, os pacientes ficam nervosos com o silencio sepulcral, ou irritados com o humor dos profissionais. Só agora os médicos começam a perceber que, quando o paciente está alerta, não é legal soltar um "Oops!", ou um "Eu não estava esperando por isso", ou mesmo um "Meu Deus! O que você está fazendo?!"

Em uma pesquisa contínua a respeito de experiências negativas ocorridas durante procedimentos cirúrgicos sem anestesia geral, um paciente contou aos pesquisadores da Universidade de Chicago que "O cirurgião me disse que iria pegar uma faca mais afiada e começou a rir".

Para alertar os membros da equipe cirúrgica, alguns hospitais passaram a colocar alertas no entorno da sala de operação: PACIENTE ACORDADO.

"Durante mil anos, falamos a respeito do teatro da operação", afirmou o Dr. Mark Siegler, eticista médico da Universidade de Chicago e autor de um estudo recente a respeito da comunicação entre médico e paciente durante procedimentos sem anestesia geral, publicado pela revista científica American Journal of Surgery. "E pela primeira vez os pacientes começam a fazer parte do elenco".

Escolher assistir a própria cirurgia é uma das muitas manifestações do movimento pela autonomia do paciente, segundo o qual eles, reagindo ao paternalismo dos médicos, estão ansiosos para se envolver mais profundamente na forma como recebem tratamento.

Contudo, o Dr. Alexander Langerman, autor sênior de estudos da comunicação e cirurgião de cabeça e pescoço no Centro Médico da Universidade Vanderbilt, em Nashville, Tennessee, afirmou que a decisão do paciente de se manter desperto durante os procedimentos cirúrgicos também reflete uma crescente desconfiança com figuras de autoridade como um todo. Falando sobre como testemunhas usam o celular para filmar a atividade policial, afirmou: "De certa forma, é isso que os pacientes estão fazendo também. Os escândalos ocasionais envolvendo pacientes sedados continuam a impedir que confiem na classe médica".

Entretanto, os pacientes também são curiosos e querem saber o que está sendo feito enquanto estão inconscientes. Para quem decide ficar acordado, acrescentou Langerman, "há uma curiosidade e um desejo de ter controle sobre a experiência".

De fato, alguns estudos sugerem que certos pacientes se sentem menos ansiosos quando ficam acordados durante a cirurgia, mesmo com a perspectiva de verem coisas assustadoras. Outros, ficam assustados com a perspectiva de tomar anestesia geral, especialmente antes de serem submetidos a uma operação, temendo não despertar após o procedimento, apontam outros estudos.

Pesquisas mostram que a anestesia local gera menos complicações que a anestesia geral, além de ser mais barata. O tempo de recuperação é mais curto e os efeitos colaterais são menores, reduzindo a necessidade de opioides no período pós-operatório.

Defensores da prática, como Ilyas, que opera no Hospital Ortopédico Rothman, em Bensalem, afirma que a cirurgia sem anestesia geral é um passo em direção à transparência. "É tudo uma questão de comunicação, conforto e experiência", afirmou. "A prática está se tornando cada vez mais comum, criando um novo tipo de relacionamento entre paciente e cirurgião".

Contudo, muito médicos veem com apreensão a cirurgia sem sedação. O que fazer se o paciente ficar ansioso demais? Se distrair o cirurgião com muitas perguntas? Ou se não quiser que um residente participe do perecimento – uma prática fundamental para a formação médica.

Langerman afirmou que muitos cirurgiões não gostam de ser observados pro outras razões. "Muitas vezes temem um processo, ou têm medo de desapontar o paciente".

Todavia, a satisfação do paciente tende a ser alta nesses casos. Voynow não precisou fazer exames pré-operatórios, exames de sangue, gotejamento intravenoso, nem mesmo se consultar com um anestesista. Enquanto era levada de maca para o pós-operatório, estava agradavelmente surpresa. "Fiz operações de canal piores do que essa", afirmou.

Meia hora depois da cirurgia, Voynow voltou dirigindo para casa, com a mão direita pronta para ouso logo após a cirurgia. Por outro lado, se tivesse tomado uma anestesia geral, provavelmente precisaria de muitas horas para se recuperar, com efeitos colaterais como tontura e náusea, precisando de alguém que a levasse para casa. Um anestesista teria sido necessário durante a operação e os custos naturalmente seriam mais altos.

Por Jan Hoffman