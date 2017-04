Pacote de corte de gastos gera tensão entre prefeitura e servidores municipais de Cachoeirinha 

Impasse

O impasse entre prefeitura e servidores municipais de Cachoeirinha está longe de uma solução. Há 29 dias em greve para protestar contra o pacote de corte de gastos aprovado pela Câmara de Vereadores, os funcionários afirmam que só irão retomar as atividades quando as medidas forem revogadas. O prefeito Miki Breier (PSB), entretanto, não pretende recuar, e garante que as ações são necessárias para que o município possa cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Votado entre os dias 24 de fevereiro e 30 de abril, o pacote inclui medidas que geraram controvérsia. Entre elas está a revisão de alguns direitos adquiridos do funcionalismo, como a redução de 15% para 6% do ganho real dos servidores a cada três anos. Em entrevista ao programa Gaúcha Atualidade, na manhã desta segunda-feira, Breier explicou que o município está sentindo a forte retração da economia e precisa tomar essas atitudes para equilibrar as contas:

— Estamos dentro de um contexto onde há uma crise efetiva do ponto de vista das finanças públicas. O acréscimo a cada três anos de 15% acima da inflação para os funcionários, além de outras vantagens, foi dado em um momento em que a economia estava em alta, e mesmo assim isso é impagável em qualquer lugar do mundo.

Ainda de acordo com o prefeito, 60% da receita de Cachoeirinha é comprometida com a folha de pagamento dos mais de 3,4 mil funcionários do município, o que está acima da Lei de Responsabilidade Fiscal, que coloca um limite de 54%.

— A primeira medida do governo foi o corte da estrutura administrativa. Mas as pessoas não querem perder vantagens. Por isso, alegam que não há diálogo. Algumas delas querem ver o circo pegar fogo — afirmou o prefeito.

Presidente do Sindicato dos Municipários de Cachoeirinha (Simca), Guilherme Runge, disse que a greve foi decretada exatamente pela falta de diálogo entre prefeitura e servidores, que não permitiu aos trabalhadores apresentar alternativas ou negociar os termos do pacote.

— Pedimos a revogação total do pacote ou então que o governo se disponha a discutir com a gente cada um dos projetos. É injusto que em uma semana aprovem medidas que tem impacto direto na remuneração dos servidores, pois todos precisam de um tempo para se adequar às mudanças.

Ainda segundo Runge, o município teria um prazo até abril do ano que vem para se ajustar à Lei de Responsabilidade. Por isso, a categoria defende que o prefeito poderia ter discutido com o sindicato sobre como se adequar aos cortes de gastos.

Desde o início da greve, no dia 6 de março, a rotina da cidade foi alterada. O horário das aulas foi reduzido e o atendimento nos postos de saúde também foi modificado. Na última segunda-feira, um grupo de funcionários do município iniciou greve de fome. Na quarta-feira, cerca de 15 grevistas ocuparam a Câmara e entraram em confronto com a Brigada Militar.

No pacote de ajuste fiscal proposto pelo prefeito, outras medidas que já obtiveram aval dos vereadores foram cortes em secretarias, de cargos em comissão (CCs) e em bonificações, e mudanças no plano de carreira do funcionalismo.