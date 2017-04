Ponte da Amizade é reaberta após cinco horas bloqueada por protesto

América Latina



Após ficar fechada por cinco horas, a Ponte da Amizade, que fica na fronteira do Brasil e Paraguai, ligando as cidades de Foz do Iguaçu (PR) e Ciudad del Este, foi reaberta na madrugada deste sábado, de acordo com informações da assessoria de imprensa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná.

Leia também:

Entenda o que está acontecendo no Paraguai

Congresso do Paraguai é incendiado aprovação de reeleição



Por volta das 22h de sexta-feira, manifestantes paraguaios bloquearam a passagem de veículos por causa de um protesto contra a aprovação de uma emenda constitucional que permite a reeleição do presidente do Paraguai, Horacio Cartes. Segundo a assessoria, a ponte foi reaberta às 3h da madrugada deste sábado.