Três pessoas são mortas a tiros após criminosos invadirem casa em Tramandaí 

Três pessoas foram mortas a tiros dentro de uma residência na madrugada deste domingo (2) no bairro Agual, em Tramandaí, no litoral norte. Um adolescente também ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico em Capão da Canoa. Uma das vítimas fatais é Mateus Gomes Linhares, de 17 anos. As demais ainda não foram identificadas.

Conforme a Polícia Civil de Tramandaí, quatro criminosos invadiram a residência, que fica na rua Antônio Desa. Segundo a Brigada Militar, eles teriam gritado ¿polícia¿ antes de entrarem a casa, tentando se passar por policiais. O crime ocorreu por volta da 1h.

A suspeita inicial da investigação policial é de que o caso tenha relação com uma briga entre gangues rivais ligadas ao tráfico de drogas. O local está isolado para perícia.

Depois do crime, um veículo incendiado foi encontrado na beira da praia. A polícia acredita que o veículo possa ter sido utilizado no crime.

Mais uma morte no mesmo bairro

Na mesma madrugada, outra pessoa foi morta a tiros no mesmo bairro, em frente a uma casa noturna. O crime ocorreu na rua Santa Clara. Conforme a Polícia Civil, no entanto, os crimes não têm relação. A vítima ainda não foi identificada.