Walmart vai fechar supermercado Nacional em zona nobre de Porto Alegre

O terceiro este ano

Mais um supermercado Nacional será fechado. Desta vez, será a loja da Rua Lucas de Oliveira, em Porto Alegre. O supermercado já está em liquidação, e funcionários estão informando os clientes que a loja fecha na terça-feira.

O blog Acerto de Conta$ procurou o Walmart, mas ainda não houve posicionamento da empresa sobre mais esta operação que será encerrada no Rio Grande do Sul. Neste ano, o Walmart já fechou as unidades do Nacional localizadas no Rua da Praia Shopping e no shopping Iguatemi.

A expectativa do setor gaúcho é que, ao menos, o Walmart não encerre todas as atividades no Estado. No ano passado, a rede anunciou a mudança das lojas BIG para bandeira e conceito Walmart.

Fora o fechamento do Nacional da Lucas de Oliveira, que a empresa ainda não explicou o motivo, as decisões sobre as demais lojas têm a mesma justificativa apresentada pela empresa de origem norte-americana. O fechamento está dentro da estratégia de encerrar operações que não estão dando o retorno financeiro esperado, caso das lojas de shoppings, cujo aluguel é alto. Há um ano, o Walmart fechou 14 lojas no Rio Grande do Sul.