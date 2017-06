Candidatos à sucessão de Janot debatem em Porto Alegre

Chefia do MPF

Com quase três horas de duração, o debate foi dominado por temas de interesse funcional da categoria

Sete dos oito candidatos à sucessão de Rodrigo Janot na Procuradoria-Geral da República (PGR) participaram de um debate neste segunda-feira (5), em Porto Alegre. Todos defenderam a manutenção Lava-Jato e prometeram ampliar a força-tarefa da investigação, embora a operação policial tenha somente tangenciado as discussões sobre a eleição interna que ocorre no final do mês.

Os três mais votados irão compor uma lista tríplice a ser submetida ao presidente Michel Temer. O Planalto, contudo, não tem obrigação legal de indicar o mais votado na categoria.



Dos oito candidatos, apenas Ela Wiecko não compareceu ao debate por questões familiares. A subprocuradora era vice de Janot até agosto do ano passado, mas pediu exoneração do cargo após participar de um protesto contra Temer em Portugal. Atualmente, ela é vista como opositora de Janot dentro da corporação.

Com quase três horas de duração, o debate foi dominado por temas de interesse funcional da categoria, como regras para promoção, política salarial, independência dos procuradores e espaço para as mulheres ascenderem na carreira. Nenhum dos candidatos à chefia do Ministério Público Federal criticou a Lava-Jato. Houve, contudo, restrições à forma como Janot conduz a investigação.

Para o subprocurador Franklin Costa, Janot adotou uma linha de confronto com o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, além de estar isolado da base da corporação:

— A figura do procurador-geral tem de ser a de um estadista, que tenha capacidade de enfrentar e dialogar, mantendo um espírito de liderança na instituição.

As ressalvam de Costa encontraram eco no subprocurador Eitel Pereira. Para ele, a PGR deve priorizar o combate à corrupção, mas mantendo as apurações sob sigilo, sob pena de prejudicar a imagem dos investigados:

— Entendo que o mundo político tem de conviver bem conosco. Não há como preservar a democracia destruindo a política.

