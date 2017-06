Cheia do Rio Ibicuí interdita ponte na BR-472, na Fronteira Oeste 

Chuva no RS

A cheia do Rio Ibicuí interditou a ponte que liga Uruguaiana e Itaqui, na BR-472, na Fronteira Oeste do Rio Grande do Sul. O trecho da rodovia, na altura do quilômetro 415, foi bloqueado nos dois sentidos por volta das 17h deste domingo (4).

A Polícia Rodoviária Federal e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) afirmam que a interdição ocorre por motivo de segurança, já que o nível do rio segue subindo por causa da chuva que atinge o Rio Grande do Sul. A alteração no trânsito é por tempo indeterminado.



Há duas alternativas disponíveis aos motoristas que querem ir de Uruguaiana para Itaqui. Em solo brasileiro, a opção é seguir até Alegrete pela BR-290 e depois acessar a RS-566. A outra é atravessar a Ponte Internacional de Paso de Los Libres, na Argentina, e seguir pela Ruta 14.

Uruguaiana é cidade gaúcha que apresenta o estado mais crítico depois da chuva. No município, 1,4 mil pessoas estão fora de casa devido à cheia do rio Uruguai, que está cinco metros acima do nível normal. A última medição, por volta das 8h deste domingo, indicava 11,28 metros. O rio Uruguai sege subindo, segundo a Defesa Civil