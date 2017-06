Confira o resultado da Mega-Sena e outras loterias deste sábado, 3 de junho  /

Sorteios

MEGA-SENA

Resultado do concurso nº 1.936 , sorteado na cidade de Paraíba do Sul (RJ):

03 - 12 - 24 - 40 - 51 - 52



Premiação:

Sena - 6 números acertados: Não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 43 apostas ganhadoras, R$ 38.440,62

Quadra - 4 números acertados: 2.686 apostas ganhadoras, R$ 879,13

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 07/6: R$ 6.500.000,00

QUINA



Resultado do concurso nº 4.400, sorteado na cidade de Paraíba do Sul (RJ):

18 - 20 - 34 - 75 - 78



Premiação:

Quina - 5 números acertados: Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados: 47 apostas ganhadoras, R$ 7.539,07

Terno - 3 números acertados: 3.770 apostas ganhadoras, R$ 141,33

Duque - 2 números acertados: 107.382 apostas ganhadoras, R$ 2,72

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 05/06: R$ 1.400.000,00



TIMEMANIA

Resultado do concurso nº 1.040, sorteado na cidade de Paraíba do Sul (RJ):

05 - 07 - 19 - 40 - 64 - 72 - 75







Time do coração: Rio Branco/ES

Premiação:

7 números acertados: Não houve acertador

6 números acertados: 15 apostas ganhadoras, R$ 21.731,18

5 números acertados: 560 apostas ganhadoras, R$ 831,55

4 números acertados: 10.960 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados: 107.042 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: 21.572 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Estimativa de prêmio do próximo concurso, em 06/06: R$ 27.200.000,00





DUPLA SENA



Resultado do concurso nº 1.651, sorteado na cidade de Paraíba do Sul (RJ):

1º sorteio: 32 - 35 - 42 - 46 - 49 - 50

2º sorteio: 10 - 25 - 28 - 37 - 42 - 49

Premiação 1º sorteio:

Sena - 6 números acertados: 1* aposta ganhadora, R$ 2.892.183,17

Quina - 5 números acertados: 20 apostas ganhadoras, R$ 3.595,05

Quadra - 4 números acertados: 987 apostas ganhadoras, R$ 83,25

Terno - 3 números acertados: 18.558 apostas ganhadoras, R$ 2,21



*Aposta de Cascavel (PR)

Premiação 2º sorteio:

Sena - 6 números acertados: não houve acertador

Quina - 5 números acertados: 12 apostas ganhadoras, R$ 5.392,57

Quadra - 4 números acertados: 1.029 apostas ganhadoras, R$ 79,85

Terno - 3 números acertados: 19.720 apostas ganhadoras, R$ 2,08



Valor acumulado para a faixa Sena 1º Sorteio: R$ 250.000,00





FEDERAL



Resultado do concurso nº 05.185, sorteado na cidade de Paraíba do Sul (RJ):

1º bilhete: 57.941 - valor do prêmio R$ 700.000,00

2º bilhete: 59.563 - valor do prêmio R$ 36.000,00

3º bilhete: 22.312 - valor do prêmio R$ 30.000,00

4º bilhete: 82.352 - valor do prêmio R$ 24.700,00

5º bilhete: 08.068 - valor do prêmio R$ 20.146,00

Os bilhetes ganhadores do primeiro prêmio foram distribuídos para Santo André/SP (série A) e São Paulo/SP (série B).