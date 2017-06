Domingo deve ter volta da chuva e do frio em todo o Estado

Previsão do tempo

Se o sábado foi de trégua na chuva e retorno tímido do sol, o domingo deve trazer de volta a chuva e o frio que tomaram conta do Estado na semana passada. Em praticamente todas as regiões do Rio Grande do Sul, o domingo deve ser de pancadas de chuva e trovoadas, com a temperatura dificilmente passando dos 20ºC.

Em Uruguaiana, uma das cidades que mais sofreu com os temporais da semana passada, o domingo deve ter a volta das pancadas, com mínima de 13ºC e máxima de 18ºC. Na segunda-feira, a Somar Meteorologia prevê muitas nuvens, mas uma trégua da chuva, na cidade fronteiriça. Em Porto Alegre, tanto no domingo, quanto na segunda-feira, o tempo deve ficar instável, com possibilidade de chuvas esparsas. Os termômetros não devem passar dos 22ºC na Capital.

Leia mais:

Sobe para 4,4 mil o número de pessoas fora de casa no RS devido às cheias

RS deverá ter mais dias seguidos de chuva na primeira quinzena de junho

FOTOS: imagens mostram estragos causados pela chuva no RS



Em praticamente todas as grandes cidades do Rio Grande do Sul, como Caxias do Sul, Santa Maria, Santa Rosa e Passo Fundo, o domingo deve ser de chuvas a qualquer hora do dia. Na segunda, mais chuva e trovoadas, com a temperatura chegando a 22ºC, no máximo, em Erechim.

A única região do Estado que deve ter tempo seco, mas ainda assim nebuloso, é a parte Sul: em Rio Grande, Pelotas, Mostardas, além de Bagé, o domingo deve ser de muitas nuvens, com mínima de 9ºC em Bagé e máxima de 20ºc em Pelotas. Na segunda-feira, o tempo abre nas quatro cidades.