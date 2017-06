Duas pessoas morrem em acidentes de trânsito no mesmo trecho da BR-116, em Canoas

Trânsito

Dois acidentes com morte foram registrados no mesmo trecho da BR-116, em Canoas, na madrugada deste sábado (3), em um intervalo de cerca de três horas. O primeiro acidente envolveu duas motos, que colidiram na altura do quilômetro 263, no sentido Interior – Capital, perto da Rua Boqueirão. O acidente aconteceu na pista lateral da BR-116 pouco antes de 1h.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um dos motociclistas foi levado em estado regular ao Hospital de Pronto Socorro de Canoas. O outro foi projetado contra a grade de uma loja e morreu no local. A identificação da vítima não foi informada. Ele tinha 18 anos. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do acidente.

Após a perícia finalizar o trabalho no local da colisão, outro acidente ocorreu no mesmo ponto da rodovia, mas no sentido contrário, Capital – Interior. A motorista de um Focus foi passar da pista lateral para a central, mas utilizou um caminho sem acesso e acabou perdendo o controle do carro e capotou.

Ela tinha 27 anos e foi projetada para fora do carro, morrendo na hora. Ela não teve o nome divulgado. Outros quatro ocupantes do carro ficaram feridos, mas sem gravidade. A rodovia ficou parcialmente interrompida para atendimento da ocorrência.

