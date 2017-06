Internado há uma semana, ex-governador Alceu Collares se recupera de trombose e embolia pulmonar em Porto Alegre

Político hospitalizado

Alceu Collares foi prefeito de Porto Alegre entre 1986 e 1989 e governador do Rio Grande do Sul entre 1991 e 1995

O ex-governador do Rio Grande do Sul Alceu Collares, de 89 anos, recupera-se no Hospital Mãe de Deus de uma trombose que acometeu sua perna direita há exatamente uma semana e acabou resultando em embolia pulmonar. Em rápida entrevista a Zero Hora na noite deste sábado, o político informou que passa bem após ser tratado à base de anticoagulantes e que tem expectativa de voltar para casa já na próxima segunda-feira.

– Eu estou bem, está tudo bem. Foi um susto, a perna estava dura. Agora, estou na expectativa de resultados bons para ir para casa na segunda-feira.

Quem está de plantão ao lado do ex-governador, ex-prefeito e ex-deputado desde o último sábado, quando ele foi internado, é sua esposa, Neuza Canabarro. De acordo com Neuza, que durante o governo do marido à frente do Estado atuou como secretária de Educação, o quadro de Collares inspira cuidados e observação atenciosa, principalmente por conta da idade avançada do político.

– Ele estava com a perna quatro centímetros maior, agora normalizou. O coágulo foi para o pulmão, mas isso também já foi resolvido. Hoje (sábado), o médico disse que ele estava bem e que segunda deve passar por uma nova avaliação.

Ela conta ainda que, antes de ir para o hospital, o ex-governador ainda achou tempo para gravar um vídeo bem-humorado, parte de uma gincana escolar:

– Estávamos prontos para sair de casa, porque uma tia-avó minha sempre faz um chá para a gente nos sábados, em um convento. Ele virou para mim e disse: "Minha perna está dura", e estava mesmo, dura e enorme. Liguei para o médico dele, que nos mandou ir para o Mãe de Deus. Antes de sair de casa, ele ainda gravou um vídeo que tinha prometido, para uma gincana, em que a prova era ter o depoimento de um ex-governador. Estava bem-humorado — disse.

