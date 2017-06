Jovens e desempregados, os tunisianos agitam uma "segunda revolução"

The New York Times

El Kamour, Tunísia – Dá a impressão de ser só um monte de barracas agrupadas ao lado de uma estação de bombeamento de petróleo, às margens do Saara, mas para as pessoas dessa região do sul da Tunísia, é a segunda revolução.

Cansados de esperar que o governo faça algo para diminuir pobreza e criar empregos, milhares de jovens estão acampados aqui e fazendo manifestações na principal cidade da área, Tataouine, há várias semanas.

Nesse meio tempo, interromperam o funcionamento do oleoduto principal de El Kamour e entraram em confronto com unidades da Guarda Nacional, que tentaram incendiar o acampamento, em 22 de maio. Em represália, um de seus postos foi queimado, assim como a sede de um destacamento policial. Um manifestante foi morto e pelo menos dois ficaram gravemente feridos.

Seis anos depois da revolução que depôs o ditador Zine El Abidine Ben Ali, detentor do poder durante mais de duas décadas, as manifestações refletem a frustração crescente em relação às promessas não cumpridas da nova liderança democrática do país, que incluíam levar melhorias concretas às regiões mais pobres como essa.

Entretanto, os próprios descontentes são um sinal da mudança na Tunísia, como também são os desafios enfrentados pelo governo: representam uma nova geração que vive em liberdade relativa, mas enfrenta a perspectiva de desemprego em longo prazo.

Muitos têm ensino superior, são organizados e articulados; inativos, criaram um movimento unido que abrange as cidadezinhas e vilarejos da região.

Não houve um motivo especial para o início dos protestos; eles começaram em 14 de março, na minúscula Ksar Ouled Debbeb, periferia de Tataouine, simplesmente reivindicando mais empregos.

"Estávamos cheios. Éramos todos jovens, com menos de vinte anos, sem ocupação. Contamos mais de 260 nessa situação", reclama Ali Ghaffari, estudante de Inglês de 24 anos.

A seguir, outros protestos foram realizados nas cidades vizinhas. Em abril, os ativistas começaram a acampar na frente da sede do governo e criaram o núcleo no deserto.

O governo recentemente entregou novas concessões de exploração de petróleo na região – medida que só serviu como lembrete do pouco que a população se beneficia de seus recursos naturais, uma vez que as empresas que os exploram geralmente contratam gente de fora e o investimento local é mínimo.

Aos poucos, as exigências dos descontentes foram aumentando: passaram a querer uma cota de empregos para o pessoal local nas petrolíferas que explorariam a área, a criação de vagas na agência ambiental e um fundo de investimentos para programas de criação de novas vagas.

O governo, por sua vez, denunciou os líderes do movimento, que teriam ligações com grupos terroristas ou chefões de máfias, mas vem gradualmente aumentando a resposta às suas exigências.

Os manifestantes, mesmo ainda não satisfeitos, concordaram com a trégua frágil estabelecida depois que milhares se reuniram para enterrar um dos seus: Muhammad Anouar Sakrafi, que tinha 23 anos e estava desempregado.

No acampamento do deserto, a cerca de 200 km ao sul de Tataouine, 200 ativistas estão em vigília desde 25 de maio e o oleoduto continua inoperante.

Nas barracas, protegidos do forte sol saariano, eles prometem permanecer ali até que as autoridades cumpram as 17 exigências que fizeram.

"Todo mundo está aqui para exigir direitos e trabalho. E estamos nessa até o fim. Não tem volta!" explica Walid Abdelmollah, 27 anos, usando a frase que se tornou o canto de guerra do grupo.

Em Tataouine, os manifestantes controlam a vida nas ruas, pois continuam acampados na frente da sede do gabinete estadual, cena que lembra muito o levante de 2010-2011.

Só que o governador renunciou em 23 de maio e foi embora da cidade; não vi nenhum policial ou militar pelas ruas. Alguns oficiais à paisana saíram dos escombros que restaram de uma delegacia para falar com a imprensa. Contaram que a situação continua tensa e por isso nem estava usando uniformes. Não queriam atrair visibilidade.

"É a segunda revolução. E essa é para valer", declara Ahmed Wafi, funcionário público aposentado e pai de Sabrine Wafi, uma das principais líderes ativistas da cidade.

Os militantes se organizaram praticamente só através do Facebook, onde compartilham e fazem registros ao vivo dos eventos realizados – e praticamente ignoram a imprensa nacional, pois dizem não confiar nos jornalistas.

"O problema é que ninguém acredita nos grandes canais de imprensa, então apela mesmo para as redes sociais. No Facebook podemos compartilhar tudo, enquanto as agências de notícias ou censuram o material, ou mostram apenas o que lhes convém", explica Youssef Zorgui, administrador de uma página dedicada ao movimento em sua cidade, Bir Lahmar, que cobre as atividades no acampamento.

E os manifestantes preferiram não eleger líderes. "É um movimento democrático. Decidimos tudo juntos", afirma um rapaz que pediu para ser identificado apenas pelo primeiro nome, Naim.

O grupo rejeita qualquer envolvimento dos partidos políticos; no acampamento, inclusive, não é permitido discutir o tema. Além disso, se mantém afastado das organizações da sociedade civil e praticamente toda a imprensa tunisiana, a quem acusa de ser tendenciosa. Os jornalistas locais estão proibidos de se aproximar.

O governo tenta satisfazer suas reivindicações, ainda que de forma descontínua. O primeiro-ministro, Youssef Chahed, chegou a ir à região para falar com os manifestantes, em abril, e enviou seu ministro do Trabalho para tentar negociações.

Não se sabe quem ordenou a intervenção da Guarda Nacional, no dia 22 de maio – afinal, minutos antes de seus integrantes invadirem o acampamento, o próprio governador prometeu publicamente que não faria uso de força. Sua assessoria sugeriu que a renúncia se deu, em parte, pelo fato de ter tido sua autoridade sabotada.

Além de empregos e investimento, os ativistas exigem um pedido de desculpas pela violência policial, e acusam a Guarda Nacional de ter atropelado vários integrantes de propósito.

Segundo testemunhas, Sakrafi foi atingido por trás por uma viatura em alta velocidade. "Sofreu várias fraturas nas pernas, na cabeça e no tórax, Morreu ali mesmo", lamenta o primo, Mustafa Sakrafi. Outros integrantes enviaram as imagens que fizeram do incidente para o investigador militar no dia seguinte.

Não se sabe quem incendiou o posto policial e o centro da Guarda Nacional de Tataouine. Integrantes do grupo de protesto dizem que foi gente de fora, interessada em saquear os locais, e prometeram organizar um mutirão para limpeza e reconstrução de ambos.

"Nosso objetivo é legítimo. Tendo estudo ou não, continuamos sem emprego", resume Tarek Haddad, 33 anos, morador de Tataouine que é porta-voz do movimento e está desempregado.

