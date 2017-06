Julgamento do TSE, atualização do sistema operacional da Apple e neve no RS : os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. TSE julga a cassação da chapa Dilma-Temer



Mais de dois meses depois de ser interrompido, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomou o julgamento da chapa Dilma-Temer. Acompanhe.

2. Chegada de ar polar traz chance de neve ao RS



A aproximação de uma forte massa de ar polar sobre a região Sul traz chance de neve ao Estado durante a madrugada e a manhã de sexta-feira (9). No final da semana, quando a chuva deve dar uma trégua, estarão criadas as condições necessárias para nevar, como muito frio e alta umidade.

3. Apple apresenta iOS 11; veja as novidades



Anunciado na segunda-feira, o iOS 11 é, segundo a Apple, o sistema operacional que mais traz novidades. A previsão é de que o sistema possa ser atualizados nos dispositivos em setembro.

4. Polícia localiza jovem que estava desaparecida em Porto Alegre



Janaina Melo, 19 anos, está hospedada em um hotel no centro de Porto Alegre e passa bem.

5. Azul passa a oferecer quatro voos diários entre Porto Alegre e Rio de Janeiro



As viagens serão realizadas em novas faixas de horário, com partida de Porto Alegre à noite, e o trecho inverso no início da manhã.

6. Consulta à restituição de Imposto de Renda será liberada na quinta



A partir das 9h da quinta-feira (8), estará disponível a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF)de 2017.

7. CBF altera data e horário do jogo entre Chapecoense e Grêmio



Após a confirmação do adiamento do jogo entre Chapecoense e Grêmio para a quinta-feira, a CBF informou que a partida ocorrerá a partir das 20h.

8. Figueirense e Inter se enfrentam pela Série B



Acompanhe os lances da partida.