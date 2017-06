Mesmo com trégua da chuva, sobe para 49 o número de municípios em emergência no RS 

Pausa no mau tempo

O tempo seco previsto para este sábado (3) deve ajudar a Defesa Civil no trabalho de rescaldo do aguaceiro que atingiu o Rio Grande do Sul na última semana e no monitoramento de áreas que ainda sofrem com alagamentos. Até o fim da tarde desta sexta, 49 prefeitos gaúchos haviam decretado situação de emergência. Em São Sebastião do Caí, moradores que estavam desalojados (acolhidos na casa de amigos e parentes) voltaram para suas casas, diminuindo o número de famílias nessa situação no RS — 646 desalojadas e 262 desabrigadas (estão em abrigos públicos).



Leia mais:

RS deverá ter mais dias seguidos de chuva na primeira quinzena de junho

Chuva alagou casas e causou transtornos no trânsito de Porto Alegre

Guaíba chega a 2m13cm, mas situação é considerada estável



O número de municípios que registraram algum dano em meio à chuvarada subiu para 122 — no balanço anterior da Defesa Civil, divulgado na manhã desta sexta, eram 100. Conforme o órgão, o nível dos rios Caí e dos Sinos estavam estabilizando até o início da noite desta sexta-feira (2). Na Fronteira Oeste, o Rio Uruguai segue em elevação em São Borja, Itaqui, Uruguaiana e Barra do Quaraí. Conforme o coordenador da Defesa Civil em Uruguaiana e região, major Rinaldo Castro, projeções indicam que o Uruguai não deve estabilizar nesses municípios durante o fim de semana:



— Mesmo com o tempo seco, o rio (Uruguai) deve seguir subindo nessas cidades. Nossas projeções apontam que o nível deve começar a diminuir apenas na terça-feira, começando por São Borja.



Castro informou que equipes da Defesa Civil vão trabalhar durante o fim de semana para auxiliar em novas remoções de famílias e no monitoramento da cheia na região. O major destacou que uma eventual baixa dos níveis não deve ser motivo para diminuir o alerta nas áreas de risco, que podem sofrer novas inundações com a chuva prevista para a próxima semana.



Na região dos vales do Sinos e do Caí, a situação deve seguir normalizando durante o fim de semana. De acordo com o major Alexsandro Goi, coordenador da Defesa Civil na Região Metropolitana, o período curto de estiagem deve ajudar na baixa do nível dos rios que banham as regiões até domingo, quando a chuva deve voltar ao Estado, mas com baixa intensidade.



— A situação do Sinos e do Caí segue estável e deve continuar assim no fim de semana. Estamos monitorando possíveis elevações com o reflexo da água que está descendo de Santa Catarina e sempre demora um pouco para chegar na Região Metropolitana.



São Jerônimo segue sendo o município que registra mais famílias fora de casa: 210 — 40 desabrigadas e 170 famílias desalojadas. Na cidade da Região Carbonífera, o Rio Jacuí marcava 7,5 m na tarde desta sexta. A Defesa Civil acredita que deverá remover moradores já durante a noite desta sexta.



Previsão do tempo



No sábado, o tempo seco deve seguir na maior parte do Rio Grande do Sul. Apenas o Noroeste deve registrar pancadas de chuvas ao longo do dia, segundo a Somar Meteorologia. A temperatura deve baixar no início da manhã, mas fica mais amena durante o período da tarde, com o predomínio do sol. No domingo, a chuva deve voltar ao Estado, informou a meteorologista da Somar Graziela Gonçalves:



— No domingo, um sistema de baixa pressão, que vem do Paraguai, e uma frente fria que atua sobre o Litoral trazem a chuva ao RS. Os maiores volumes devem ser registrados no Oeste e no Norte. No resto do Estado, vai aumentar a nebulosidade e a possibilidade de chuva é menor — disse.



Graziela destacou que os termômetros devem marcar temperaturas mais agradáveis no domingo, com o avanço da instabilidade.