Missão gaúcha para atrair recursos do Japão começa nesta segunda

Em solo asiático

O governo do Estado terá quatro dias para estreitar relações com um parceiro estratégico e com dinheiro para investir. Iniciada hoje, a missão oficial ao Japão, liderada pelo governador José Ivo Sartori, tentará ampliar o espaço do Rio Grande do Sul nos negócios do país asiático. A potencialidade do carvão mineral na geração de energia será o primeiro destaque, mas há também agenda nas áreas ambiental e industrial, além da busca de parcerias.

Atualmente, o Japão ocupa a 21ª posição no ranking de exportações do Rio Grande do Sul, enquanto no Brasil está na 6ª colocação. Entre os produtos gaúchos que serão apresentados, estão os setores automotivo, de autopeças, de saúde avançada, de agrotecnologia e aproveitamento de lixo e reciclagem. O potencial exportador do Rio Grande do Sul terá como destaque o setor metalmecânico, com foco em máquinas agrícolas, e ainda a produção de alimentos.

– Há grande potencial de crescimento nas relações comerciais. Vamos buscar parcerias em projetos – relata o secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Márcio Biolchi.

O primeiro dia da missão terá o carvão mineral gaúcho como protagonista. Após visita à usina de Hitachinaka, a comitiva vai apresentar aos japoneses o projeto da Usina Termelétrica do Baixo Jacuí, que prevê investimento de US$ 2 bilhões. A empresa Tepco, responsável também pela usina de Fukushima, já demonstrou interesse em participar da iniciativa gaúcha. A tecnologia garante baixo impacto ambiental.

A planta, se concretizada, terá capacidade de geração de 1 mil megawatts, 20% do consumo de energia elétrica no Estado, três vezes superior à de Candiota. A cidade cotada para sediar o empreendimento em solo gaúcho ainda não foi definida, embora Charqueadas é cogitada como a mais provável.

– O Estado quer mostrar que vai trabalhar na questão política para que o negócio seja viável – relata o secretário de Minas e Energia, Artur Lemos.

No entanto, há variáveis que não passam pelo governo do Estado. No primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, o BNDES cortou linhas de financiamento para construção de usinas a carvão. Por isso, a necessidade de investimento externo. Também é preciso convencer a União a lançar um leilão com a previsão de energia a partir do uso do mineral, abundante no Rio Grande do Sul.

Caso essas barreiras sejam transpostas e o projeto da usina termelétrica saia do papel, o tempo de construção e entrada em operação é de cerca de seis anos, após o início das obras.



DIÁRIO DO JAPÃO

Não a Fukushima

Apesar do convite, a agenda apertada fez com que o governo gaúcho desistisse de conhecer a usina de Fukushima, no nordeste do Japão, palco de um dos maiores acidentes nucleares da história, em 2011, após terremoto seguido de tsunami. A rápida recuperação ambiental é motivo de orgulho aos japoneses. O local foi revitalizado e hoje tem um complexo esportivo, utilizado pela seleção japonesa de futebol para treinos. ¿É a Granja Comary deles¿, brinca o secretário estadual de Minas e Energia, Artur Lemos.



Te vejo em Dubai

O secretário Artur Lemos vai deixar a comitiva gaúcha amanhã e seguirá até a China. Na pauta, reuniões para fomentar a extração de gás no Rio Grande do Sul e o uso de carvão para a indústria carboquímica. Ele irá reencontrar os colegas de governo no aeroporto de Dubai, na sexta-feira, durante conexão de retorno ao Brasil.



RS em vídeo no idioma japonês



A palestra de José Ivo Sartori no VIII Seminário de Economia Brasileira, na quarta-feira, foi a primeira agenda confirmada da missão. O governador vai apresentar, em Hamamatsu, na província de Shizuoka, dados do Estado em português, com tradução simultânea em japonês. Um filme institucional com características do RS será apresentado na língua local.



Quem está na comitiva

- Governador José Ivo Sartori

- Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (SDECT), Márcio Biolchi

- Secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Carlos Búrigo

- Secretário de Comunicação, Cleber Benvegnu

- Secretário de Minas e Energia, Artur Lemos

- Secretária de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Ana Pellini

- Diretora de Relações Institucionais da SDECT, Soraia Zanchi

- Assessora Técnica da Diretoria de Fomento à Exportação da SDECT, Márcia Nunes

- Deputado estadual João Reinelli (PV)

- Deputado estadual Luis Augusto Lara (PTB)

- Deputado estadual Edu Oliveira (PSD)

- Vice-presidente da Federação das Indústrias do RS (Fiergs), Gilberto Petry

- Presidente do Sindicato das Indústrias de Máquinas e Implementos Agrícolas no RS (Simers), Claudio Bier

- Presidente do Sindicato das Indústrias de Material Plástico do RS (Sinplast), Edilson Luiz Deitos

- Diretor de Novos Negócios da empresa Copelmi (mineradora de carvão), Roberto Faria

- Gerente de Relações Internacionais e Comércio Exterior da UFRGS, Luciano D¿Andrea

- Presidente da Federação dos Municípios do RS (Famurs), Luciano Pinto