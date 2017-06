Nível do Jacuí sobe e mais famílias são retiradas de casa em São Jerônimo

Chuvas no Estado

O nível do Rio Jacuí, em São Jerônimo, subiu na noite de sexta-feira (02) e fez com que mais quatro famílias fossem levadas para abrigos, e outras cinco fossem para casas de amigos ou parentes. Com isso, são 55 famílias desalojadas e quatro desabrigadas no município.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o nível do rio estabilizou em 8m40cm na manhã deste sábado (03). A situação deve complicar apenas se voltar a chover na região.

Em São Sebastião do Caí, o Rio Caí retornou ao leito normal e os trabalhos de emergência foram encerrados ainda na sexta-feira (02). Todas as famílias retornaram para casa e estão realizando trabalhos de limpeza dos imóveis e das ruas.

De acordo com a Defesa Civil Estadual, o Rio Uruguai segue subindo na Fronteira Oeste. No entanto, na região Noroeste, em cidades como Santa Rosa, o nível está estável. O coordenador da defesa civil da região, Major Castro, estima que o nível das águas deve baixar, em um ou dois dias, em São Borja, Uruguaiana, Itaqui e Barra do Quaraí.

A preocupação é com a previsão de chuvas em Santa Catarina. Caso se confirme, a situação pode se agravar no RS. O último balanço divulgado pela Defesa Civil, às 17h de sexta-feira (02), aponta 122 municípios afetados pelas chuvas. Desses, 49 decretaram situação de emergência.

Balsas

As baldas entre o Rio Grande do Sul e a Argentina estão com as travessias suspensas. O nível do rio afeta Porto Vera Cruz para Panambí, Porto Maua, Porto Xavier e Tiradentes do Sul. A situação só deve normalizar entre domingo e segunda-feira.