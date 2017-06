Nível do rio Uruguai pode se estabilizar em Uruguaiana nesta quarta-feira

Mau tempo

Município mais atingido pela chuva no Estado, Uruguaiana, na Fronteira Oeste, vive a expectativa de que o nível do rio Uruguai se estabilize nesta quarta-feira, mesmo que a previsão indique volta da chuva para esta quarta-feira (7). As águas seguem subindo, mas em ritmo mais lento. Em vez de dois centímetros por hora, como ocorria desde segunda-feira (5), agora, o rio aumenta um centímetro a cada três horas.

Nesta manhã, a medição do rio apontou 11,72 metros – o nível normal é de cinco metros. De acordo com o coordenador municipal da Defesa Civil, Paulo Wouthers, a expectativa é de que o Uruguai siga subindo até a tarde.

Em 2014, quando Uruguaiana viveu a segunda maior enchente de sua história, o nível alcançou 11,82 metros.

— Faltam apenas 10 centímetros. Estamos na expectativa, sem saber se vai alcançar. Esperamos que não — comenta Wouthers.

Segundo o coordenador da Defesa Civil, o município segue apreensivo com a possibilidade de chuva forte na cabeceira, principal causa das enchentes em Uruguaiana.

— Quando chove aqui, não eleva muito o nível do rio, mas o problema é que dificulta o escoamento da água. Além disso, os córregos estão muito cheios, então a água volta. Sem falar na dificuldade para os moradores arrumarem suas coisas — diz Wouthers.

O último balanço da prefeitura mostra que quase 1,8 mil pessoas estão fora de casa – 267 estão em abrigos e outros 1.472 na casa de familiares e amigos. A estimativa é de que, no total, 8,3 mil moradores estejam sendo afetados pela cheia do rio Uruguai.

Entre as pessoas que estão afetadas, embora não tenham sido retiradas de casa, estão os mais de 700 habitantes do distrito de São Marcos, que está ilhado desde segunda-feira, quando a água do rio encobriu a única estrada que dá acesso ao local. A expectativa é de que a Marinha comece a operar hoje uma embarcação para fazer a travessia de quem precisa trabalhar ou estudar no centro de Uruguaiana.