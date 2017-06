Ônibus pega fogo durante viagem pela BR-386, em Pouso Novo

Susto na estrada

Incêndio começou na traseira do coletivo, que partiu de Porto Alegre às 13h deste domingo (4)

Os passageiros de um ônibus da Unesul que saiu de Porto Alegre com destino a Bom Jesus (SC), na tarde deste domingo (4), precisaram fazer uma parada forçada durante a viagem pela BR-386. Em Pouso Novo, a cerca de 160 quilômetros da Capital, quem estava mais ao fundo no coletivo percebeu a presença de fumaça e logo avisou o motorista.

O condutor resolveu parar para verificar se havia algum problema no veículo. O estudante de Engenharia Ambiental Hendryo dos Santos Machado, 17 anos, que mora em Novo Hamburgo e seguia para Erechim, onde estuda, acompanhou a "vistoria". Logo, notaram um vazamento de óleo, que quase no mesmo instante em que observavam, começou a pegar fogo.

— Batemos nas janelas para acordar quem estava dormindo e pedimos para que o pessoal fosse descendo e pegando as coisas. Só não conseguimos pegar uma mala — conta Hendryo.

O ônibus havia partido de Porto Alegre às 13h, e o incidente ocorreu por volta das 16h. Nenhum passageiro se feriu. Todos, cerca de 15 pessoas, foram realocados em um ônibus da Ouro e Prata, empresa que comprou a Unesul no ano passado. Eles foram levados até Soledade, onde embarcariam em outro coletivo da empresa para seguir viagem. O motorista ficou à espera do socorro do corpo de bombeiros.

O Grupo Ouro e Prata informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que um problema no motor provocou o vazamento de óleo, que, em contato com peças muito quentes, acabou pegando fogo. O veículo tem pouco mais de 10 anos. A empresa reforçou que não houve feridos e que prestou assistência imediata aos passageiros.