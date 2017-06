Polícia prende homem por tráfico de drogas em Caxias

Abordagem

A Brigada Militar apreendeu oito pedras de crack, 10 buchas de cocaína e R$ 50 com um homem de 29 anos no bairro Jardim América, em Caxias do Sul. A abordagem ocorreu na manhã de segunda-feira na Rua Fernando Bedin.



O suspeito foi encaminhado à delegacia para registro do flagrante. Ele já possui antecedentes criminais e estava em liberdade provisória.