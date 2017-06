Quenianos asiáticos querem se tornar uma das tribos reconhecidas em seu país

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Nairóbi, Quênia – O censo nacional do Quênia costumava classificá-los como "outros".

Agora, os quenianos de descendência indiana e paquistanesa, dos quais muitos antepassados ajudaram a construir o país e a combater o colonialismo, mas que frequentemente foram isolados da vida tradicional do Quênia, estão exigindo reconhecimento oficial pela primeira vez.

Os "outros" querem se tornar o 44º grupo étnico do país.

Essa, pelo menos, é a ambição de pessoas como Shakeel Shabbir, primeiro membro do parlamento queniano de descendência asiática, que apoia o movimento nascente para fazer com que os quenianos-asiáticos sejam classificados oficialmente como um grupo étnico. Os asiáticos, um termo que no Quênia se refere a aqueles do subcontinente indiano, há tempos desfrutam de sucesso econômico, mas muitos se sentem excluídos da vida política e social do país, segundo Shabbir.

Ao contrário dos kikuyu ou dos kamba, dos maasai ou dos samburu, os quenianos asiáticos não pertencem a uma "tribo", como o censo se refere oficialmente aos grupos étnicos distintos. Os asiáticos também não possuem representação política. Existem apenas quatro legisladores quenianos asiáticos no parlamento nacional, e o Quênia nunca teve um ministro de governo asiático.

"Estamos aqui há 100 anos", conta Shabbir, cujo bisavô veio do Punjabi na Índia em 1917 para trabalhar em uma ferrovia britânica que foi chamada "Lunatic Line", porque sua construção custou a vida de milhares de operários, mortos pela malária e até por ataques de leões. Seu avô lutou contra os colonizadores britânicos e foi preso por se revoltar contra a rainha.

"É nosso direito pedir isso", diz ele. "Precisamos de um lar."

O Quênia tem 45 milhões de pessoas e uma constelação de 43 afiliações étnicas. Elas representam, pelo lado bom, uma grande diversidade e, pelo ruim, a fragmentação da população em uma forma intransigente de política de identidade – 43 peças de xadrez em torno das quais se movem os políticos em tempos de eleição.

Em geral, apenas ser aceito como tribo não traz vantagens específicas, exceto no caso do povo makonde, que não tinha país e cujo reconhecimento como Tribo 43 rapidamente lhes deu o benefício da cidadania queniana.

Para os quenianos asiáticos, não há nada de concreto a ganhar por ser a tribo número 44, admite Shabbir. Eles já têm cidadania, dinheiro, propriedades e negócios de tal maneira que muitas vezes atraem o ressentimento dos quenianos menos abastados. Em 2009, os asiáticos até conseguiram persuadir o departamento de estatísticas do Quênia a finalmente classificá-los de maneira adequada, um passo para o reconhecimento oficial.

O que está faltando, diz Shabbir, é algo mais complicado de entender: "Que compartilhamos os sonhos e as dificuldades do povo queniano".

Sudhir Vidyarthi, magnata do ramo editorial cujos ancestrais publicaram jornais que se opunham ao domínio britânico, diz que os quenianos asiáticos, que tendem a se unir, ficaram tão isolados da sociedade queniana que sua única prova de existência era "o acre de terra em que vivem com uma placa no portão dizendo: 'Cuidado com o cachorro'". Ele se refere ao sentimento de insegurança nascido do fato de que os asiáticos, conhecidos pela riqueza, frequentemente são alvos de ladrões.

Ser considerado uma tribo é "sentir-se parte integrante do sistema", diz Shabbir, mesmo que esse sistema etnicamente dividido – no que tem de pior, uma mistura tóxica de política, dinheiro e fragmentação – seja, em longo prazo, prejudicial para um sentimento de unidade nacional.

Interesses étnicos estão tão arraigados no Quênia que alguns se preocupam com a possibilidade de o país nunca chegar a construir um sentimento nacional de identidade que se compare com o da vizinha Tanzânia, cujo fundador, Julius Nyerere, conseguiu com grande esforço moldar os 120 grupos étnicos em uma sociedade coesa.

As divisões étnicas do Quênia estão enraizadas na política colonial britânica de dividir para dominar.

Membros dos kikuyu e dos luo, os dois maiores grupos étnicos, trabalharam como administradores e funcionários públicos para os britânicos. Hoje, constituem uma grande parte da elite do país: o presidente Uhuru Kenyatta é kikuyu; seu oponente nas eleições, Raila Odinga, é luo.

Na teoria, a constituição do Quênia exige que o governo inclua funcionários de grupos étnicos diferentes, mesmo no gabinete. Mas essa lei raramente é seguida.

Se a sua tribo estiver no poder, talvez você consiga aproveitar os benefícios da afiliação étnica. A proximidade pode trazer ofertas de negócios, de empregos e vagas em escolas no exterior para os filhos. Os funcionários do governo temem ser afastados por uma administração de um grupo étnico diferente.

Os políticos "hipnotizam sua própria tribo e calculam quais outras devem capturar para ajudá-los a conseguir o poder", diz o advogado Ekuru Aukot, presidente do Thirdway Alliance, um partido novo que tem como objetivo desmantelar o que ele descreve como "etnicidade negativa".

"Quando a afiliação tribal é usada no nível da política, dá a falsa esperança para as pessoas de que elas estão, ou ficarão, melhor. Mesmo que a tribo não se beneficie", explica Aukot.

O kikuyu Peter Nderu afirma que planejava votar em Kenyatta na próxima eleição. Ele vai ganhar alguma coisa com a reeleição do presidente? "Não", diz, sacudindo os ombros. "Mas ele é um homem bom."

Assim como os indianos do subcontinente algumas vezes descrevem seus concidadãos segundo castas ou região de origem, muitos quenianos atribuem estereótipos àqueles de outros grupos étnicos.

Dependendo de como se observa, segundo o estereótipo, os kikuyus são empresários inteligentes ou astutos. Os luo são considerados intelectuais, mas também "gostam de brigar", segundo Isaac Motuku, que estava preso no trânsito de Nairóbi. Ele é kamba, um grupo étnico que, diz com orgulho, é considerado "muito trabalhador".

Os luhya têm pelo menos dois papéis. "Somos conhecidos como cozinheiros e vigias", afirma o jornalista Samson Ogina. "Principalmente vigias."

Os quenianos asiáticos se consideram trabalhadores e empreendedores. Alguns quenianos dizem que são ricos e reservados.

No entanto, apesar das reclamações sobre a sensação de serem marginalizados, os asiáticos também vêm, à surdina, fazendo sua parte na política queniana.

"Os asiáticos apoiam muitos partidos que estão no poder, mas não se sentam à mesa", explica Vidyarthi. "No final, o homem segurando o chicote é o dono do touro", diz ele, citando um provérbio indiano, não queniano, e insinuando que os indianos exercem uma forma de influência mais sutil.

Os que se opõem à ideia dos quenianos asiáticos se tornarem um grupo étnico dizem que eles poder exercem influência na sociedade sem entrar na política de identidade. Isso porque seguir os interesses dos grupos étnicos, afirmam, dificulta a construção da nação.

No Diamond Plaza, um shopping de Nairóbi onde muitos quenianos asiáticos fazem suas compras, vestígios de uma forma de tribalismo própria da Índia sobrevivem, com o malayali de fala suave do sul de Kerala olhando cautelosamente para os punjabis, negociantes experientes que, por sua vez, examinam seus concorrentes de Gujarat.

O escritor Rasna Warah, diz que ser queniano asiático significa ter três identidades: a de nascido na África, a descendência indiana e a herança colonial britânica.

E diz: "Os asiáticos não deviam jogar o mesmo jogo tribal. Ou você é queniano ou não é. Onde é minha pátria? Isso é tudo o que eu tenho".

Por Kimiko De Freytas Tamura