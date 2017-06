Ranking aponta Alvorada como o 12º município mais violento do Brasil 

Atlas da Violência

Alvorada, na Região Metropolitana, aparece em 12° lugar no ranking dos municípios brasileiros mais violentos com população superior a 100 mil habitantes. Divulgado nesta segunda-feira, o Atlas da Violência, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mostra que, em 2015, Alvorada teve a soma das taxas de homicídios e de mortes violentas com causa indeterminada igual a 80,4. O mais violento é Altamira, no Pará, com índice de 107.

Na mesma lista figuram outros quatro municípios gaúchos entre os cem mais violentos: Viamão, em 32º lugar, São Leopoldo, em 83º, Canoas, em 89º, e Porto Alegre, em 99º. Na outra ponta, entre os mais pacíficos, o Rio Grande do Sul é representado por Bagé. O município da Fronteira Oeste é o 17º do país com menor taxa de homicídios e de mortes violentas com causa indeterminada: 8,4. Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é o exemplo a ser seguido. O município catarinense lidera o ranking dos menos violentos, com taxas de 3,7 homicídios e mortes violentas com causa indeterminada para cada 100 mil habitantes.



Entre os Estados, o Rio Grande do Sul tem taxa de 26,2, índice que o deixa como o 7º menos violento do país. Ainda assim, registrou aumento de 40,5% em relação a 2005, de 34,2% na comparação com 2010 e de 7,7% em relação a 2014.

À frente estão São Paulo, o melhor colocado, seguido por Santa Catarina, Piauí, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Distrito Federal, quase todos com Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) entre 0.729 e 0.824 — considerado alto ou muito alto. A exceção é o Piauí, o 3º melhor colocado no Atlas da Violência, mas que tem IDH 0.646. Sergipe, Alagoas e Ceará aparecem no topo da lista de homicídios por 100 mil habitantes com taxa de 58,1, 52,3 e 46,7, respectivamente.

No recorte feito apenas entre as capitais e o Distrito Federal, Porto Alegre é a 12ª menos violenta. Nos dois extremos estão Fortaleza, no Ceará, com pior indicativo, e Florianópolis, em Santa Catarina, a melhor colocada.