Ranking de cidades violentas, interrogatório de Temer e "se nada der certo": os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. RS tem cinco cidades no ranking das 100 mais violentas do país



Cidade da Região Metropolitana aparece em 12° lugar no ranking dos municípios brasileiros mais violentos com população superior a 100 mil habitantes.

2. Temer tem 24 horas para responder a perguntas da PF



A Polícia Federal entregou aos advogados do presidente Michel Temer uma lista de 84 perguntas, que têm como base as delações de executivos do Grupo J&F, que controla a JBS.

3. Saiba o que pode acontecer se o TSE decidir pela cassação de Temer



O Tribunal Superior Eleitoral retoma nesta terça-feira (06) a análise do pedido de cassação da chapa Dilma-Temer. Veja o que pode acontecer em caso de cassação.

4. "Se nada der certo": após recreio temático, estudantes viram alvo de ofensas



A divulgação de imagens de estudantes de um colégio privado gaúcho vestidos com fantasias alusivas a profissões que adotariam caso "nada der certo" – como atendente de lanchonete ou faxineira –, despertou controvérsia na internet e um debate sobre o preconceito social no Brasil.

5. Níveis dos rios Uruguai e Caí mantêm Defesa Civil em alerta



A Defesa Civil segue monitorando o nível dos rios, principalmente, o do Uruguai, na Fronteira Oeste e no Norte, e o do Caí, em São Sebastião do Caí, que seguem subindo mesmo com a diminuição do volume de chuva.

6. EPTC esclarece que lista de "sinaleiras que multam" é boato



Se você mora em Porto Alegre, são grandes as chances de que você tenha recebido uma mensagem alertando que a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) começa a multar por câmeras quem passar no sinal vermelho. É boato — e sequer é novo.

7. Única chance de Gre-Nal na Primeira Liga será para apontar o campeão



Ainda não será nas quartas de final. Mas segue viva a chance de um Gre-Nal pela Primeira Liga. Seria na decisão do torneio, com data ainda indefinida, conforme indica o diagrama divulgado pela organização do torneio.

8. Restaurante flutuante atraca na Zona Sul de Porto Alegre em junho



Foto: Divulgação / Divulgação

Até o fim de junho, uma novidade deve atracar na zona sul de Porto Alegre. Com capacidade para receber 250 pessoas, um restaurante flutuante passará 90 dias na praia de Ipanema.