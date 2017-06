Sobe para 4,4 mil o número de pessoas fora de casa no RS devido às cheias 

Chuva

Subiu para 4.432 o número de pessoas fora de casa no Rio Grande do Sul após o mau tempo registrado no Rio Grande do Sul. Segundo o último balanço da Defesa Civil, divulgado neste sábado (3), são 280 famílias desalojadas e outras 755 desabrigadas devido à cheia dos rios. Na sexta-feira (2), o número de pessoas fora de casa no Estado era de 3,9 mil.

O município mais atingido é Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Estado, onde 1.029 pessoas tiveram que sair das residências com a elevação do Rio Uruguai, totalizando 245 famílias atingidas.

A situação também é crítica em São Jerônimo, na Região Carbonífera. O Rio Jacuí segue subindo e mais moradores tiveram que ser retirados de casa nas últimas 24 horas. No município, são 890 pessoas atingidas diretamente pelas cheias.

Até o momento, 124 cidades gaúchas registraram danos provocados pelas chuvas. Dessas, 52 decretaram situação de emergência. Itati, Minas do Leão e Rio dos Índios foram as últimas a entrarem na lista da Defesa Civil Estadual.

Com o decreto de emergência, o Governo do Estado envia lonas, agasalhos e telhas para os atingidos. Quando o decreto é reconhecido pelo Governo Federal, as prefeituras têm acesso a recursos para a reconstrução de danos – embora a verba demore para ser liberada.

Retorno da chuva deixa autoridades em alerta

Após dois dias de trégua, o tempo instável deve retornar ao Rio Grande do Sul a partir deste domingo (4). A possibilidade de mais chuvas atingirem o Estado deixa as autoridades em alerta. Isto porque, mesmo com o dois dias de sol, o nível dos rios seguem em elevação, recebendo água de áreas mais altas.

Esse é o caso do Rio Uruguai, que continua subindo em Itaqui, São Borja e Uruguaiana, na Fronteira. Em Porto Mauá, o rio parou de subir, mas as balsas que ligam o Rio Grande do Sul à Argentina seguem com as travessias suspensas na Região Noroeste.

Nos vales do Sinos e Caí, o nível dos rios está diminuindo nos municípios de São Sebastião do Caí e São Leopoldo.

As equipes da Defesa Civil pedem doação de agasalhos, calçados, alimentos não perecíveis e colchões em bom estado. Quem quiser pode ligar para o número 199 e se informar sobre o local de doação mais perto.

Confira a lista de municípios em situação de emergência no RS:

Estão em situação de emergência os municípios de Tiradentes do Sul, Campo Novo, Três Passos, Coronel Bicaco, Tenente Portela, Panambi, Cristal, Sertão, São Jerônimo, Tunas, São José das Missões, Itaqui, Casca, São Borja, Pedras Altas, Boqueirão do Leão, Dom Pedrito, Barros Cassal, Vila Lângaro, Barão de Cotegipe, Três Arroios, Ponte Preta, Miraguaí, Irai, Cristal do Sul, Uruguaiana, Boa Vista das Missões, Paim Filho, Lagoão, São Nicolau, São Sebastião do Caí, Gentil, Ibirapuitã, Soledade, Garruchos, Porto Xavier, Inhacorá, Pirapó, Porto Mauá, Roque Gonzáles, Três de Maio, Sinimbu, Maquiné, Terra de Areia, Chiapeta, Vista Gaúcha, São Pedro das Missões, Novo Barreiro, Floriano Peixoto, Itati, Minas do Leão e Rio dos Índios.