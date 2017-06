Sobe para 6,3 mil o número de pessoas fora de casa no RS devido às cheias 

Enchente no RS

Subiu para 6309 o número de pessoas fora de casa no Rio Grande do Sul após o a sequência de chuvas que vem atingindo o Estado ao longo das últimas semanas.

De acordo com o último balanço da Defesa Civil, divulgado na manhã desta terça-feira (6), são 1077 famílias desalojadas e outras 433 desabrigadas devido à cheia dos rios. Na segunda-feira (5), o número de pessoas fora de casa no Estado era de 5,1 mil.

Leia mais:

"Essa enchente não vai ficar só no que está aí hoje", prevê vice-prefeito de Uruguaiana

Em Uruguaiana, famílias estão em abrigo há quase uma semana devido à chuva

FOTOS: chuva tira famílias de casa em Uruguaiana



O município mais atingido é Uruguaiana, na Fronteira Oeste do Estado, onde 68 famílias estão desabrigadas e 361 desalojadas. O Rio Uruguai, que banha a região, chegou aos 12,02 metros durante a manhã, atingindo o dobro do nível normal das águas, que é de 6 metros. A Defesa Civil estima que o rio continue, afetando os municípios de São Borja, Itaqui e Barra do Quaraí, além de Uruguaiana.

A situação também é crítica em Itaqui, que já contabiliza 1717 pessoas fora de casa. Nesta terça-feira, o município decidiu pela suspensão parcial do período letivo, antecipando as férias escolares. A previsão é que o retorno ocorra no dia 13 deste mês. A prefeitura municipal informou que são três escolas ainda em situação de alagamento.