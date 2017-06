TSE retoma julgamento da chapa Dilma-Temer a partir das 9h: 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber

1. Após rejeitar pedidos de defesas da chapa Dilma-Temer, TSE deve analisar exclusão de delações hoje

Após os ministros rejeitarem quatro preliminares apresentadas pela defesas de Dilma Rousseff e Michel Temer, na noite de terça-feira (6), o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retomará o julgamento da chapa Dilma-Temer, a partir das 9h da manhã desta quarta-feira (7), com a análise de questionamento que pede a exclusão de provas apresentadas em delações de executivos da Odebrecht. Na sessão de terça-feira, o Ministério Público Eleitoral defendeu a cassação "como um todo" da chapa, sem a possibilidade de manter o atual presidente no cargo. Se a posição for adotada nos votos dos ministros, Dilma ficará inelegível por oito anos e Temer será afastado do Planalto, podendo disputar a próxima eleição.

2. Consulta à restituição de IR de 2017 será liberada na quinta-feira

A partir das 9h de quinta-feira (8), estará disponível a consulta ao primeiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) de 2017. O lote contempla também restituições residuais dos exercícios de 2008 a 2016. O crédito bancário para 1.636.218 contribuintes será realizado em 16 de junho, totalizando mais de R$ 3 bilhões. O lote contempla os contribuintes com prioridade: mais de 1,527 milhão de idosos e 108.513 de pessoas com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deverá acessar a página da Receita na internet, ou ligar para o Receitafone 146.



3. 4ª fase do saque das contas inativas do FGTS é antecipado para sábado

A Caixa anunciou que vai antecipar para o próximo sábado (10) o início do pagamento das contas inativas do FGTS para trabalhadores nascidos nos meses de setembro, outubro e novembro. A data prevista inicialmente era 16 de junho. A quarta fase vai beneficiar mais de 7,5 milhões de brasileiros, e o valor total disponível ultrapassa R$ 10,9 bilhões. Para consultar se tem uma conta inativa e o saldo, o trabalhador pode consultar o site do FGTS. Para atender aos trabalhadores que querem fazer o saque das contas inativas, 2.015 agências da Caixa abrirão no sábado, entre as 9h e as 15h.

4. Rio Grande do Sul pode ter neve na sexta-feira

A aproximação de uma forte massa de ar polar traz chance de neve ao Estado durante a madrugada e a manhã de sexta-feira (9). A possibilidade é mais alta em cidades como Vacaria e São José dos Ausentes, conforme a Somar Meteorologia, assim como nos municípios catarinenses de Urupema e São Joaquim. No final da semana, quando a chuva deve dar uma trégua, estarão criadas as condições necessárias para nevar, como muito frio e alta umidade. Apesar de não destacar a possibilidade de neve, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê condições que contribuiriam para o fenômeno, como temperaturas baixas, grande umidade — chegando a 95% — e chuva menos intensa.



5. Chuva segue nesta quarta-feira no Rio Grande do Sul

Nesta quarta-feira (7), um sistema de baixa pressão deve aumentar a instabilidade no Rio Grande do Sul. Há risco de temporal no oeste do Estado, com elevados acumulados, cerca de 45mm, rajadas de vento e chance de queda de granizo em pontos isolados. Nas demais regiões, a chuva deve ser menos intensa. Devido ao vento e a umidade, a sensação será de frio. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 16°C e 22°C.



6. Após adiamento de partida, Grêmio treina e viaja a Chapecó



Com o adiamento do jogo entre Chapecoense e Grêmio para quinta-feira (8) em razão do fechamento do aeroporto de Chapecó, motivado pelo mau tempo, o time treina às 9h30min no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. Às 12h45min, a delegação enfim viaja para Chapecó. Na quinta-feira, a partida se inicia às 20h, pelo Campeonato Brasileiro.

7. Guto encaminha time para enfrentar o Náutico

Depois de vencer o Figueirense por 2 a 1 na terça-feira (6), o Inter treina às 15h30min desta quarta-feira (7). Será a oportunidade do técnico Guto Ferreira encaminhar a equipe para o confronto de sábado (10), contra o Náutico, no Beira-Rio.