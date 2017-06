TSE retoma julgamento da chapa Dilma-Temer: veja 7 coisas para começar o dia informado

O que você precisa saber

1. O que você precisa saber sobre o julgamento da chapa Dilma-Temer no TSE

Recomeça nesta terça-feira (6) o julgamento da chapa Dilma-Temer no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que decidirá se uma ex-presidente, deposta do cargo por crime de responsabilidade, e seu sucessor, investigado por corrupção, organização criminosa e obstrução à Justiça, cometeram abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014, quando foram eleitos. O pedido de cassação da chapa Dilma-Temer foi ajuizado pelo PSDB em 18 de dezembro de 2014, mesmo dia em que a dupla era diplomada pelo TSE pela vitória nas urnas com 54 milhões de votos. Veja tudo o que você precisa saber sobre o julgamento no TSE.



2. PF prende Henrique Eduardo Alves, ex-ministro de Dilma e Temer

A Polícia Federal (PF) prendeu, na manhã desta terça-feira (6), Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN), ex-ministro do Turismo nos governos Dilma Rousseff (PT) e Michel Temer (PMDB) e ex-presidente da Câmara dos Deputados. O mandado é um desdobramento das delações da Odebrecht. Do núcleo de confiança de Temer, o ex-ministro havia pedidi demissão em junho do ano passado, após ser citado na delação do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado. Na operação deflagrada nesta manhã, também há um mandado de prisão contra o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ), que já está preso no Paraná.

3. "Se nada der certo": após recreio temático, estudantes viram alvo de ofensas

A divulgação de imagens de estudantes de um colégio privado gaúcho vestidos com fantasias alusivas a profissões que adotariam caso "nada der certo" — como atendente de lanchonete ou faxineira —, conforme o mote de um recreio temático, despertou controvérsia na internet e um debate sobre o preconceito social no Brasil. Os adolescentes viraram alvo de críticas e ofensas por supostamente desrespeitarem categorias profissionais, mas orientadores educacionais sustentam que os questionamentos deveriam abranger famílias e escolas. Eventos semelhantes já ocorreram em outras instituições de Ensino Médio dentro e fora do Estado.

4. Rios Uruguai e Caí seguem subindo e mantêm Defesa Civil em alerta



A Defesa Civil do Rio Grande do Sul segue monitorando o nível dos rios, principalmente o do Uruguai, na Fronteira Oeste e no Norte, e o do Caí, em São Sebastião do Caí, que seguem subindo mesmo com a diminuição do volume de chuva. Mais de 5 mil pessoas estão fora de casa — 1,3 mil desabrigadas e 3,9 mil desalojadas. O número de desalojados em Uruguaiana subiu de 1,1 mil para 1,3 mil pessoas no início da noite de segunda-feira (5), e 200 pessoas seguem desabrigadas. Dos 125 municípios gaúchos que sofreram algum tipo de dano em meio ao aguaceiro, 52 decretaram situação de emergência.



5. Terça-feira será de chuva fraca em parte do Rio Grande do Sul

O tempo permanece instável em parte do Rio Grande do Sul nesta terça-feira (6). Há risco de chuva nas regiões Metropolitana, Central, Litoral Norte e Serra. A previsão é de precipitações fracas. Uma massa de ar frio deve deixar o tempo firme nas demais áreas, incluindo a Fronteira Oeste. A temperatura fica amena. Bagé e Quaraí devem registrar a mínima do RS, 8°C, enquanto Iraí, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões marcam a máxima, 22°C. Em Porto Alegre, os termômetros variam pouco, entre 15°C e 17°C.

6. Inter encara o Figueirense no Orlando Scarpelli



O Inter enfrenta o Figueirense às 20h30min, no Orlando Scarpelli, em jogo válido pela quinta rodada da Série B. Por conta da sequência de jogos, D'Alessandro, Uendel, Nico López, Léo Ortiz, William, Edenílson, Cirino e Rodrigo Dourado serão poupados. ZH Esportes acompanha o duelo em tempo real.



7. Grêmio viaja a Chapecó

O Grêmio treina às 10h e viaja às 15h para Chapecó, onde, na quarta-feira (7), encara a Chapecoense pelo Brasileirão. A atividade no CT Luiz Carvalho será a primeira e última dos titulares, que apenas fizeram recuperação física na segunda-feira (5), antes do jogo.