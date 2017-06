Um teste de fé para Manchester e sua população líbia

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Manchester, Inglaterra – O trecho da Wilmslow Road que passa pelo bairro de Rusholme, ao sul do centro da cidade, é conhecido como Rua do Curry, por causa dos restaurantes indianos e paquistaneses que são a marca registrada da rua há décadas.

Entretanto, o apelido já não parece ser apropriado.

Barbeiros curdos são vizinhos de lojas que vendem sáris coloridos. Uma livraria islâmica fica de frente para um supermercado jamaicano. O ar carrega o cheiro adocicado do narguilé, saindo de cafés chamados Damascus e Dubai. Há restaurantes da Tunísia, do Vietnã e de muitos outros lugares. O mundo parece estar contido nesses quarteirões.

E os dez mil líbios que vivem em Manchester são parte desse mundo, formando a maior comunidade fora da Líbia. Muitos vieram fugindo do regime brutal de Muamar Gadhafi e estão no país há décadas, formando uma presença silenciosa no tecido humano de Manchester.

Agora, um cidadão britânico de origem líbia, Salman Abedi, causou uma dor enorme no país onde cresceu. No dia 22 de maio, detonou uma bomba cheia de pregos, parafusos e bolas de metal na Manchester Arena, matando 22 pessoas e ferindo mais de 10.

Ele não atacou apenas a casa de shows. Ele atacou toda a cidade e sua orgulhosa posição de capital multicultural e cosmopolita do norte da Inglaterra.

A Manchester que enfrenta o recente ataque terrorista não é mais a ruína pós-industrial dos anos 1970. Nem é a cidade do Ecstasy, que surgiu com suas festas uma década depois, nem a capital do crime na Grã-Bretanha da virada do século.

Ela não é nenhuma dessas coisas, mas é todas elas ao mesmo tempo. São as torres espelhadas de Spinningfields e os bares hipster de Northern Quarter, os bairros arborizados de Chorlton e Didsbury, os arranha-céus de Hulme e as ruas de casas geminadas de Moss Side.

Manchester é uma cidade de 530 mil habitantes – em uma área metropolitana de 2,5 milhões –, mas agora muitos se perguntam se ela realmente é o local exótico, poliglota e colorido que acreditavam ser. É menor que Londres e talvez não seja tão rica, sofisticada, e famosa, mas isso nunca a impediu de ser confiante e internacional.

Como afirma um grafite em um depósito ferroviário abandonado, não muito longe da estação de Piccadilly, Manchester vê a si mesma como "um lugar de valentões, mauricinhos e hipsters, véus e judeus, intelectuais metidos e pansexuais... um lugar para todo mundo".

Foi sua mentalidade aberta que trouxe para a cidade os líbios que buscavam um porto seguro. "As pessoas dizem que essa é a segunda capital da Líbia", afirmou Hashem Ben Ghalbon, líbio que vive em Manchester desde 1976 e que, há décadas, é um dos maiores nomes do movimento dissidente que escapou do governo Gadhafi.

Quando chegou, ele conta que não encontrou "nem uma centena" de conterrâneos.

"Se você for ao hospital no fim da rua, vai ver médicos líbios", afirmou Saif Eddin, que trocou a Líbia pela Inglaterra há 12 anos e vive há uma década em Manchester. "Se você pedir um café no Costa Coffee ou no Caffe Nero, o cara que está trabalhando também é líbio. Há muitos líbios trabalhando no Aeroporto de Manchester. Se você for ao escritório de imigrantes, a mulher que trabalha lá também é líbia".

Ele trabalha em um restaurante libanês chamado Beirut na Rua do Curry. Não há restaurantes ou bares líbios nos arredores, nem lojas ou centros comunitários espalhados pela cidade – na verdade, não existe qualquer sinal físico dessa saudável cultura expatriada.

"Há muitos de nós por aqui, mas não vivemos concentrados no mesmo lugar, como a comunidade judaica", afirmou Tariq Olilish, de 18 anos, nascido na Líbia e criado em Manchester.

Ben Ghalbon acredita que isso talvez se deva às circunstâncias de sua chegada. Assim como ele, muitos que vieram a Manchester eram dissidentes fugindo da repressão de Gadhafi.

Segundo Ghalbon, eles vieram porque "era mais barato que Londres, a vida não era tão rápida, mas o clima não deixava de ser cosmopolita e acolhedor", e a cidade acabou se tornando um centro de atividade contra Gadhafi. Ben Ghalbon e seu irmão, Mohamed, fundaram a União Constitucional Líbia, um grupo ativista dedicado à derrubada de Gadhafi e à restituição da constituição líbia.

Contudo, havia uma série de discordâncias entre os exilados. Ben Ghalbon conta que alguns são "mais religiosos" que outros, e alguns pertenciam a tradições tribais diferentes. "Não éramos uma comunidade muito integrada entre nós mesmos", afirmou.

Até mesmo dissidentes com mentalidade parecida tinham medo de se reunir, temendo que os compatriotas fossem agentes infiltrados de Gadhafi. Por razões de "segurança", afirmou Ben Ghalbon, era melhor ficarem separados, desaparecendo na multidão.

Até recentemente, a maioria acreditava que a estratégia havia funcionado. "Estamos aqui desde os anos 1960. Quando é que você ouviu falar de um problema como esse?", disse Eddin.

Olilish, sentado na porta de casa em Longsight, a leste de Rusholme, afirma acreditar que sua geração é "bem integrada". "Não é como Londres. Aqui ninguém pergunta de onde você é. Não importa de onde, nem quando você chegou. Se você vive aqui, as pessoas o tratam como se você fosse de Manchester."

Os habitantes de Manchester, conhecidos como mancunianos – Mancunium era o nome do assentamento romano que deu origem à cidade – são "uma família", afirmou.

A comunidade líbia se sente envergonhada por "um dos nossos ter feito uma atrocidade dessas", afirmou Olilish. Eddin diz que entende como a cidade e o país se sentem, já que "fizeram um favor e tomaram um chute na cara".

Olilish descreveu o povo de Manchester como gentil e tolerante, afirmando que sempre se sentiu parte da comunidade e nunca foi discriminado.

Após o ataque, ele teme que a dinâmica da cidade possa mudar. Ele decidiu não participar da vigília realizada em 23 de maio para homenagear as vítimas porque "com razão, as pessoas estão nervosas e chateadas e eu não queria ver isso de perto".

Fawaz Haffar, membros da Mesquita de Didsbury, frequentada por Abedi e sua família, afirmou em um comunidade de imprensa no dia 24 de maio que havia recebido relatos de "terríveis atos contra os muçulmanos, de ataques verbais a ataques físicos contra mesquitas".

Essa não é a Manchester que a cidade como um todo – e especialmente a comunidade líbia igualmente triste e assustada – reconhece. "As pessoas que vinham para cá sempre viam Manchester como um lugar acolhedor para os estrangeiros", afirmou Ben. "Esse é o estilo mancuniano."

Por Rory Smith e Ceylan Yeginsu