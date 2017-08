Água retorna em 11 dos 25 bairros afetados em Guaíba, na Região Metropolitana

Região Metropolitana

O abastecimento já foi restabelecido em 11 dos 25 bairros que ficaram sem água nesse sábado (12), em Guaíba, na Região Metropolitana, em virtude de duas falhas no sistema de distribuição da Corsan. Equipes da empresa trabalham no conserto de uma rede localizada na Avenida Getúlio Vargas, e a conclusão das obras está prevista para o meio-dia deste domingo. A água deve retornar aos lares no início da noite.

Os bairros afetados são Centro, Alvorada, Ermo, Praia, São Geraldo, Florida, Parque Florida, Alegria, Alto da Alegria, São Jorge, Primavera, Vila Elza, Vila Jardim e Vila Iolanda.

No sábado, o rompimento de uma adutora no bairro Pedras Branco deixou 11 regiões sem água. Os bairros Colina, Morada da Colina, Ramada, Coronel Nassuca, Fátima, Confiança, Nova Guaíba, Jardim dos Lagos, Vera Cruz, São Francisco e Pedras Brancas tiveram o abastecimento normalizado às 6h.