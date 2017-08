Vale do Rio Pardo

Um bloqueio formado por manifestantes na BR–290, em Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo, bloqueou a passagem de um caminhão de Zero Hora. A alteração deve gerar atraso na entrega dos jornais desta segunda-feira (7) na região e nas áreas próximas a Rosário do Sul, Bagé e Uruguaiana.



Leia também:

Duas rodovias do RS ainda registram manifestações de caminhoneiros



Assinantes que tiverem dúvidas ou não receberem a edição em casa podem buscar esclarecimentos no telefone (51) 3218-8200.