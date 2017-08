Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em depósito de fumo em Santa Cruz do Sul 

Vale do Rio Pardo

Foi controlado, na manhã deste domingo (13), um incêndio de grandes proporções que atingiu um depósito de fumo às margens da BR-471, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.



Os bombeiros seguem no local combatendo pequenos focos de fogo ainda existentes, mas não há mais risco de as chamas se propagarem para outros lugares. O incêndio começou por volta das 19h20 desse sábado (12) no prédio que tem cerca de 30 mil metros quadrados.

Segundo o comandante do 6º Comando Regional de Bombeiros, tenente coronel César Eduardo Bonfanti, o depósito ficou completamente destruído e tem risco de desabamento.

Ao menos seis caminhões dos municípios de Santa Cruz do Sul e de Vera Cruz atenderam a ocorrência. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio e não há relatos de feridos.