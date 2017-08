Buscas por barco desaparecido são retomadas em Rio Grande

Mar agitado

As buscas pela embarcação Dom Manoel XVI, desaparecida desde a madrugada de sexta-feira (11), na costa de Rio Grande, no sul do Estado, foram retomadas na manhã deste sábado.

A previsão inicial do Comando do 5º Distrito Naval da Marinha do Brasil, responsável pela operação, era de que os trabalhos fossem retomados ao nascer do sol, por volta das 7h, mas as condições meteorológicas na região atrasaram o cronograma da equipe e o uso de uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB). Desde a madrugada, chove no município, que sofre com fortes rajadas de vento e pouca visibilidade.

O barco, que navegava do litoral catarinense rumo à costa gaúcha com sete tripulantes, tem registro em Laguna, Santa Catarina, e desapareceu por volta das 3h da madrugada de sexta-feira (11), quando estava a 15 quilômetros de Rio Grande. A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 5º Distrito Naval, foi informada sobre a ocorrência por volta das 7h e iniciou os serviços de busca.



O Porto de Rio Grande está fechado desde o meio-dia de quinta-feira em razão do mau tempo. Na sexta, ondas de quatro metros e meio de altura foram registradas na área.

Alerta de mau tempo no litoral do Estado

O mar deverá seguir agitado no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina durante o fim de semana. O Serviço Meteorológico Marinho da Marinha do Brasil estendeu o aviso de ressaca para a área que abrange os litorais dos dois Estados até a manhã da segunda-feira (14).

Nesse período, ondas de até quatro metros de altura poderão ser registradas nas costas gaúcha e catarinense — a média ficará entre três metros e três metros e meio. A medição para atingir o nível de ressaca é de dois metros e meio, conforme a Marinha e a Somar Meteorologia.