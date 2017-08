Cai para 56 mil o número de clientes sem luz no Rio Grande do Sul 

Temporal

O total de consumidores sem energia elétrica no Rio Grande do Sul devido ao temporal caiu para 56 mil no final da manhã desta terça-feira (8). De acordo com a RGE Sul, os problemas concentram-se na área central do Estado, especialmente em Santa Maria e São Gabriel. Mais cedo, o número de pontos sem energia elétrica chegou a 111 mil. Além do centro do Estado, há problemas no Vale do Sinos e Vale do Taquari, além da Região Metropolitana.

Leia mais:

Vento forte provoca queda de árvores, interrompe rua e deixa uma pessoa ferida em Porto Alegre

Temporal causa estragos em cidades da Região Central do RS

Em Sapiranga, no Vale do Sinos, pelo menos dez casas foram destelhadas e postes chegaram a cair devido ao vento nos bairros Centenário e São Luiz. Já a CEEE informou que não possui mais problemas em sua rede de distribuição de energia elétrica.