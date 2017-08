Casal de idosos morre em acidente na RS-135, em Getúlio Vargas

Acidente em estrada

Um casal de idosos morreu em um acidente de trânsito no começo da noite desta terça-feira (8), na RS-135, em Getúlio Vargas, no norte do Estado. De acordo com informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a colisão envolveu um Gol e uma caminhonete.



Os dois veículos trafegavam na mesma direção quando o Gol tentou entrar em uma via vicinal e foi atingido pela caminhonete. Morreram no local os dois ocupantes do carro, identificados como Octácília Gavenda Grasuski, de 69 anos, e Natalino Grasuski, de 72 anos.



No outro veículo, não houve feridos com gravidade. A rodovia não chegou a ficar bloqueada.



