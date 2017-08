Colisão frontal deixa um morto no Vale do Caí

Trânsito

Um homem de 35 anos morreu na noite deste domingo (13), em uma colisão frontal entre dois carros na RS-411, no limite entre os municípios de Montenegro e Brochier, no Vale do Caí.

O acidente ocorreu na altura do km 12. Segundo o Comando Rodoviário da Brigada Militar, um Corsa, com placas de Montenegro, invadiu a pista contrária em uma curva e bateu de frente com um Palio, de Porto Alegre. No momento do acidente, a pista estava molhada devido à chuva e o trecho não tem acostamento.

O condutor do Corsa morreu no local. Ele foi identificado como Rogério Ferreira Ambrozi, natural de Brochier. Um homem e uma mulher que estavam no Palio foram encaminhados para o hospital de Montenegro com ferimentos.

Neste momento, o trânsito está em meia pista na RS-411. A perícia é aguardada no local.