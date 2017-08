Com apoio de avião da FAB, Marinha deve seguir neste sábado buscas a barco que sumiu em Rio Grande

Desaparecido

A embarcação pesqueira Dom Manuel XVI, com inscrição em Laguna (SC), continua desaparecida na costa do Rio Grande, no sul do Estado. A informação foi repassada pela Marinha do Brasil por meio de uma nota oficial. O barco, que navegava do litoral catarinense rumo à costa gaúcha com sete tripulantes, desapareceu por volta das 3h desta sexta-feira (11), quando estava a 15 quilômetros de Rio Grande. A Marinha do Brasil, por meio do Comando do 5º Distrito Naval, foi informada sobre a ocorrência por volta das 7h e, desde então, busca por sobreviventes e pela própria embarcação.

A Dom Manuel XVI navegava junto com outra embarcação pesqueira, a Dom Manuel XV. Foi a tripulação deste barco que informou as autoridades sobre o desparecimento.

As buscas devem seguir ao longo do fim de semana. Participam dos trabalhos o navio patrulha "Benevente", um helicóptero do 5º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral, uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) e outras embarcações. A Rede Nacional de Estações Costeiras está prestando apoio por meio de chamadas de rádio via sistema VHF, e também alertam embarcações que navegam pelas proximidades.

Pelas redes sociais, em páginas destinadas aos pescadores, a notícia sobre o desaparecimento da embarcação repercutiu durante toda a tarde desta sexta-feira. Nos cometários, chegou a se falar que o barco teria sido localizado, mas a informação não foi confirmada pela Marinha do Brasil. Pescadores e parentes de tripulantes demonstravam solidariedade e trocavam informações sobre quem são os homens a bordo.