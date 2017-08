Com mais navios no Ártico, aumentam as preocupações com acidentes

The New York Times

The New York Times

Por: The New York Times

Quando o Crystal Serenity, um navio de luxo com capacidade para mil passageiros, sair em agosto para um cruzeiro de um mês no Ártico, atravessando a Passagem Noroeste, terá um acompanhante muito útil: um barco de abastecimento britânico.

O Ernest Shackleton, que normalmente reabastece as bases científicas da Antártida, ajudará na logística das excursões em terra ao longo da rota do Alasca até Nova York pelo meio do Arquipélago Ártico do Canadá.

Mas o barco de escolta também estará lá para ajudar caso o Serenity fique preso no gelo ou algo mais dê errado. O Shackleton pode manobrar pelo gelo e estará carregado com água e alimentos de emergência para os passageiros e os 600 membros da equipe do cruzeiro, equipamentos para conter vazamentos de óleo e dois helicópteros.

À medida que o aquecimento global reduz a extensão do gelo marinho do Ártico, novos navios – transportadores de carga e cruzeiros como o Serenity que levam os turistas para ver as belezas naturais da região – estarão percorrendo águas mais distantes ao norte. Os especialistas em segurança marítima dizem que isso aumenta a preocupação sobre o que pode acontecer se algo der inevitavelmente errado.

"É isso que nos mantém acordados de noite", afirma Amy A. Merten, que trabalha com resposta a questões marítimas na Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

Embora os países com terras no Ártico, entre eles os Estados Unidos, tenham concordado em se ajudar no caso de um desastre, há pouca infraestrutura de emergência tanto em águas americanas quanto canadenses e mesmo na Rússia, ao longo da rota do Mar do Norte.

Merten e outros especialistas cumprimentam a Crystal Cruises, a dona do Serenity, por seus cuidados, e o navio, com o Shackleton viajando junto, fez seu primeiro cruzeiro pela Passagem Noroeste no último verão sem incidentes. Edie Rodriguez, a presidente da Crystal, diz que a empresa passou três anos preparando-se para sua primeira viagem no Ártico.

"O mais importante foi a preparação e a segurança", diz ela.

O que mantém Merten e outros especialistas preocupados é a possibilidade de um navio ter problemas que possam exigir uma operação extensiva de busca e resgate.

Existem relativamente poucos cortadores ou quebra-gelos governamentais na região, e um transporte aéreo de longo alcance por helicópteros seria extremamente difícil. Então, uma operação de emergência teria muito provavelmente que depender bastante de outros navios comerciais que talvez estejam na região. Um resgate poderia levar dias.

"Simplesmente não há infraestrutura para resposta", explica Merten. "As coisas podem dar certo. Mas seria uma situação difícil."

Entre os percalços capazes de acontecer com os navios no Ártico, que em grande parte ainda não está mapeado, está a ideia de que o pior caso poderia levar o barco a se quebrar e afundar. Além dos riscos óbvios para as vidas, esse evento teria o poder de causar o derramamento de milhares de litros de combustível – óleo pesado e grosso no caso da maioria dos navios de carga – que seriam impossíveis de recuperar.

Um problema mecânico, um incêndio ou uma emergência médica também são motivos de preocupação.

Embora o Ártico não tenha sido o palco de grandes acidentes envolvendo um navio de cruzeiro nos últimos anos, um barco menor, o Explorer, afundou na Península Antártica em 2007 depois de bater em um iceberg. Por sorte, várias embarcações estavam a uma distância de menos de 160 quilômetros do navio atingido, e os 150 passageiros e equipe foram resgatados depois de passar cinco horas em botes salva-vidas.

Navios comerciais em águas do norte ocasionalmente têm problemas, algumas vezes resultando em mortes. Em dezembro de 2004, o Selendang Ayu, um navio da Malásia carregando soja e mais de mil tonéis de óleo combustível, sofreu uma falência no motor, ficou à deriva e no final encalhou e se quebrou nas Ilhas Aleutas, no Alasca. Seis membros da equipe morreram quando um helicóptero da Guarda Costeira que havia acabado de recolhê-los foi derrubado por uma onda.

O gelo marinho, que cobre completamente o Oceano Ártico no inverno, derrete-se gradualmente na primavera e atinge sua extensão mínima em setembro. Esse mínimo diminuiu cerca de 13 por cento por década na comparação pela média de 1981 a 2010, segundo a NASA. Os cientistas dizem que o aquecimento, que está acontecendo mais rapidamente no Ártico do que em qualquer outra região, é em grande parte responsável.

À medida que as mudanças climáticas continuam, mais partes do Ártico estarão abertas aos navios e por mais tempo. Alguns cientistas preveem que a região poderia estar livre de gelo nos verões de 2030 ou 2040.

Mas a quantidade de atividade total da região ainda é pequena, e um aumento grande não é esperado para breve. Mesmo que a cobertura de gelo continue a diminuir, as condições permanecem suficientemente variáveis para que nenhuma empresa de navegação com prazos apertados tente fazer um serviço regular pelo Ártico.

"É preciso apenas um pouco de gelo para arruinar o dia. Se ele estiver em uma região específica para onde você precisa ir, ainda haverá um bloqueio para chegar lá", avisa Timothy Keane, gerente sênior de operações no Ártico da Fednav, operadora de transporte a granel de Montreal.

Mas, em setembro, a Rússia vai começar a transportar gás natural liquefeito para a Europa e a Ásia a partir da Sibéria, usando petroleiros fortalecidos de 305 metros que, ao girar e se mover com a popa para frente, podem atravessar camadas de gelo de dois metros.

E apesar de o Crystal Serenity, com seu cassino e outras atrações, não ter sido construído com a navegação polar em mente, mais de duas dúzias de navios menores de classe "expedição", projetados para carregar até 200 passageiros e lidar com condições moderadas de gelo, estão sendo fabricados em todo o mundo.

Qualquer barco que navega por águas costeiras do Alasca, do Canadá e de outras nações do Ártico está sujeito à inspeção – para garantir que tenha o equipamento de segurança exigido, por exemplo.

Mas a Guarda Costeira dos Estados Unidos tem apenas dois grandes quebra-gelos funcionando e não fabrica um novo há quatro décadas. Em um discurso em maio, o presidente Donald Trump disse "vamos construir vários deles", embora além do trabalho de fazer o projeto, ainda não esteja claro de onde virá o dinheiro para a produção em si.

Hoje, a quantidade de navios no Ártico é tão pequena que é difícil justificar a necessidade de novos quebra-gelo ou cortadores navais na região, ou para uma base de helicópteros que poderia ajudar navios que estão longe da terra.

"É preciso investimento e infraestrutura para resolver essa questão", diz Lawson W. Brigham, que foi capitão de quebra-gelos da Guarda Costeira dos Estados Unidos e hoje é professor da Universidade do Alasca, em Fairbanks.

A Rússia está mais bem preparada, com várias dúzias de quebra-gelos e mais a caminho. O exército russo também vem construindo uma base no Ártico que, apesar de ter sido vista no Ocidente, como uma expansão militar indesejada na região, terá capacidade de busca e resgate.

Mas mesmo no Ártico russo, a maior parte do foco está nos portos, diz Mikhail Grigoriev, especialista em transporte pelo Ártico e diretor da empresa de consultoria russa Gecon. "As rotas pelo mar são muito pouco desenvolvidas", afirma. "E o tempo de aproximação dos navios de resgate é considerável – pode chegar a vários dias."

Devido à falta de infraestrutura, muitos especialistas argumentam que o foco deveria estar em prevenir incidentes – por meio de um treinamento melhor e da certificação dos marinheiros, e de exigências de segurança para os navios. Um novo código polar, desenvolvido pela Organização Marítima Internacional, estabeleceu alguns padrões de segurança, mas os críticos dizem que não vai longe o suficiente e praticamente não inclui previsões de proteção ambiental.

Mesmo o monitoramento relativamente simples dos navios pode diminuir o potencial de desastres. Ed Page, antigo capitão da Guarda costeira, administra uma parceira público-privada, a Marine Exchange of Alaska, que usa uma rede de receptores de rádio para tomar conta dos barcos que passam pela região. Operadores de dados podem contatar embarcações que estão chegando muito perto da costa e fazer com que mudem de curso.

Page reconhece que se alguma coisa der muito errado com um navio dentro dos 3.885 milhões de quilômetros quadrados que a sua rede cobre, "seria feio".

"Mas precisamos parar de nos preocupar com o que faremos quando as coisas derem errado. Temos que evitar que isso aconteça", diz ele.

Por Henry Fountain