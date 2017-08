Descarrilamento em Passo Fundo causou vazamento de 6 mil litros de combustível 

Meio-ambiente

No descarrilamento ocorrido na segunda-feira (7) em Passo Fundo, no Norte do Estado, cerca de 6 mil litros de combustível tiveram contato com o solo, segundo informações do Batalhão Ambiental da Brigada Militar. Contudo, de acordo com a Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), o vazamento é considerado de pouca quantidade para causar impacto ambiental.



O trem, da empresa Rumo ALL, saiu da Região Metropolitana para descarregar o produto no polo de distribuição de Passo Fundo. O veículo carregava um total de 320 mil litros de combustível – 260 mil de diesel e 60 mil de gasolina.



No dia do acidente, a Rumo ALL descartou a possibilidade de vazamento. No entanto, segundo a Fepam, no momento de realizar o transbordo de combustível dos vagões tombados para tanques, na terça-feira (8), parte do material teve contato com o solo.



— A quantidade de combustível que vazou é pequena. Agora, após o transbordo do material, todos os procedimentos de recuperação ambiental serão feitos - explico Diego Hoffmeister, técnico da Fepam.

Nesta quarta, técnicos da Divisão de Emergência Ambiental da fundação acompanharam as últimas movimentações de transbordo de combustível. Uma empresa contratada pela Rumo ALL realiza o trabalho de recuperação ambiental de emergência, recolhendo o óleo diesel vazado em uma vala impermeabilizada com lona. O produto foi direcionado para o tanque da primeira locomotiva e todo combustível dos vagões foi transferido para um comboio auxiliar.



De acordo com o Batalhão Ambiental da BM, até o momento, não foi apresentado licença de transporte ou operação da locomotiva ou da empresa Rumo ALL. O valor da multa que será aplicada pela Fepam, para recuperação ambiental, ainda não foi definido.



Confira o esclarecimento da Rumo ALL:



Em relação ao descarrilamento de duas locomotivas e seis vagões carregados com combustível ocorrido na manhã de segunda-feira (07/08), próximo à Passo Fundo (RS), a concessionária esclarece que não houve feridos. No momento, equipes da empresa estão fazendo a limpeza da área, o transbordo do produto e a remoção dos vagões. Os trabalhos estão sendo acompanhados pelos órgãos ambientais responsáveis. A linha férrea foi liberada na madrugada de hoje (08/08). A companhia está apurando as causas do descarrilamento.