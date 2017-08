Distribuição do lucro do FGTS, farra das passagens e desemprego: os assuntos do dia

ZH Recomenda

1. Veja quanto o trabalhador poderá receber com a divisão dos lucros do FGTS



Trabalhadores podem contar os dias para ver pingar na conta, pela primeira vez, parte do lucro líquido do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Mas para todos, mesmo os que retiraram das contas inativas, o saque só poderá ser feito nas situações habituais.

2. "Farra das passagens": MPF livra 11 gaúchos e mantém denúncia contra Beto Albuquerque e Luciana Genro



Segundo procuradores, os dois ex-parlamentares (dentre um total de 72 brasileiros denunciados) gastaram de forma indevida verba pública com bilhetes aéreos.

3. ÁUDIO: "Não bati, não toquei, não xinguei", diz pai de formanda ao negar agressão a casal gay



Pablo Gustavo Beis Irigoyen deu sua versão sobre confusão em festa de formatura e disse que família foi "bombardeada" por acusações falsas.

4. Sócio de empresa que testa GPS na Carris, diretor da Procempa pede exoneração da prefeitura



Michel Costa entregou seu pedido de desligamento da prefeitura de Porto Alegre nesta quarta-feira.



5. Mais vagas de trabalho formal no Brasil em julho não melhoram a vida de quem procura emprego



O Estado fechou julho com menos 1.149 vagas de trabalho com carteira assinada. Já o país reagiu e abriu abriu 35,9 mil vagas de emprego formal no mês passado. Confira a análise de Marta Sfredo.



5. Menina de 12 anos é raptada em rua e estuprada em Porto Alegre



A adolescente disse em depoimento que ia a um mercado próximo a sua casa por volta das 19h de terça-feira quando um homem a abordou em via pública e a levou para um carro onde havia um comparsa esperando.

6. "Sumiu. Não existe mais", diz Wladimir Costa sobre tatuagem em homenagem a Temer



Foto: divulgação

Deputado disse que estava bêbado e que tatuador "estava simulando que estava furando" a pele, quando, na verdade, fez o trabalho com henna.