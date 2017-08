Dois motociclistas morrem em acidente em Eldorado do Sul

Trânsito

Dois motociclistas morreram na noite desta sexta-feira (12), às 22h45min, em um acidente, no km 123 da BR-290, em Eldorado do Sul. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as duas motos colidiram frontalmente, quando um dos condutores tentou fazer uma ultrapassagem. Em seguida, um ônibus bateu nos dois veículos e um caminhão passou por cima de uma das motos.



Os dois morreram no local e não foram identificados até as 0h45min. Os motoristas do ônibus e do caminhão não se feriram. Não há bloqueio no trecho.