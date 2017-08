Duplicação de trecho da RS-118 recebe três propostas 

Interminável

A licitação que pretende contratar empresa que ficará responsável pela duplicação de 10 quilômetros da RS-118 recebeu o interesse de duas empresas e de um consórcio de empresas. As propostas técnicas e financeiras serão analisadas nas próximas semanas.

Estão participando as empresas Sultepa; Toniolo, Busnello; consório Serrano, formado pelas empresas Concresul, Dalfovo e Giovanella. Este trecho era de responsabilidade da construtora Triunfo, que desistiu de realizar a obra e teve o contrato rescindido.

A proposta do governo é oferecer até R$ 52,2 milhões para duplicar o trecho entre os quilômetros 11 e 21,5. A empresa terá prazo de um ano para também recuperar a pista velha na mesma região e finalizar a construção das ruas laterais.

A Secretaria Estadual dos Transportes deve lançar nas próximas a concorrência para duplicar o trecho entre os quilômetros 0 e 5. As obras eram de responsabilidade da empresa Conterra, que teve o contrato rescindido.

A duplicação dos 22 quilômetros da RS-118 começou em julho de 2006. As obras pararam em novembro de 2014 e só foram retomadas em 2017. De janeiro até julho, o governo repassou às construtoras o montante de R$ 11 milhões. Os recursos estão saindo do Tesouro do Estado.