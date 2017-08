Em um ano e cinco meses, Operação Desmanche apreende mais de 3 mil toneladas de sucata no RS 

Força-tarefa

A Operação Desmanche, que começou em março de 2016, já apreendeu 3,5 mil toneladas de sucata no Rio Grande do Sul. Em um ano e cinco meses, a ação foi realizada em 24 municípios e soma 48 edições. No total, 83 estabelecimentos foram fechados e 60 pessoas foram presas.

Nesta terça-feira (8), cerca de 50 toneladas de sucata foram apreendidas e dois estabelecimentos foram interditados em Camaquã, no Sul do Estado. Um dos proprietários foi detido por crime ambiental, já que o solo estava sendo contaminado com óleo. Ele pagou fiança e foi liberado.

Toda a sucata apreendida é encaminhada para a empresa Gerdau, que tem contrato com o Estado e faz a reciclagem e o reaproveitamento do material. O coordenador da força-tarefa, tenente-coronel César Augusto Pereira da Silva, estima que, desde o começo da operação, mais de R$ 300 mil tenham entrado nos cofres do Estado devido ao reaproveitamento.

— O material é reciclado e retorna para o Estado em dinheiro. Estamos descobrindo os estabelecimentos através de denúncias e de investigação do setor de inteligência. No ano passado, focamos mais em Porto Alegre e Região Metropolitana, e agora estamos seguindo em direção ao interior. A operação de hoje foi a primeira em Camaquã — explica.

A Operação Desmanche tem como objetivo combater a receptação de veículos roubados. O Rio Grande do Sul tem 251 desmanches registrados. Os consumidores podem ajudar a combater o comércio ilegal comprando somente em empresas credenciadas, que possuem na fachada o logotipo do Detran/RS.