Fiorino lotada capota após festa e jovem de 16 anos morre na RS-118

Uma adolescente de 16 anos morreu no final da madrugada deste sábado (12) após uma Fiorino capotar no cruzamento da RS-118 com a Estrada Itacolomi, em Gravataí. O acidente ocorreu por volta das 4h40min, na altura do km 7, embaixo do viaduto que está sendo construído para as obras de duplicação da rodovia.

O motorista da Fiorino relatou à Guarda de Trânsito de Gravataí que estava trafegando pela Estrada Itacolomi após sair de uma festa. Ao chegar no cruzamento com a RS-118, não parou no sinal vermelho – por questões de segurança, explicou. Um caminhão que trafegava na rodovia no sentido Gravataí-Sapucaia do Sul teria atingido a caminhonete no cruzamento, segundo as autoridades, fazendo a Fiorino capotar.

Ao menos oito pessoas estavam dentro da Fiorino no momento do acidente - entre elas a adolescente, que morreu no local. O nome da vítima ainda não foi confirmado. Os feridos foram encaminhados por uma ambulância ao Hospital Dom João Becker.

Há um bloqueio parcial na Estrada Itacolomi embaixo do viaduto em construção da RS-118 para atendimento da ocorrência. A perícia é aguardada no local. O Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM) também está em deslocamento para atender o acidente.