Frente fria provoca vento acima dos 100 km/h no RS

Mau tempo

A formação de uma frente fria que avança pelo Rio Grande do Sul provocou ventos acima dos 100 km/h nesta terça-feira (8). O sistema vindo do Uruguai se desloca para o oceano e ainda deve atingir o Estado na quarta-feira.

São Gabriel registrou vento de 106,2 km/h acompanhado de chuva, de acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Há relatos de casas atingidas por árvores e destelhadas pela força do temporal. Também foram fortemente atingidos pelo vento os municípios de Quaraí (98,3 km/h) e Caçapava do Sul (94,7 km/h). Em Porto Alegre, a velocidade chegou a 75,6 km/h.



Leia mais:

Temporal causa estragos em cidades da região central do RS

Vento forte provoca queda de árvores e deixa uma pessoa ferida em Porto Alegre



Além do vento, chove bastante entre a Fronteira Oeste e a Região Central, segundo a Somar Meteorologia.

Na quarta-feira (9), o fenômeno deve se repetir, mas em menor intensidade. O vento deve ficar entre 50 km/h e 60 km/h. A chuva também deve perder a força. Os poucos registros devem ser feitos na Serra.