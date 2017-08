Trânsito

Um homem de 42 anos morreu em um acidente na manhã deste sábado (12) na BR-386, em Soledade, no norte do Estado. O acidente aconteceu por volta das 9h50min. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, um veículo Prisma saiu da pista e capotou no km 234 da rodovia. Um dos passageiros morreu no local.

Uma outra passageira ficou ferida e foi encaminhada ao hospital de Soledade. Não há informações sobre o estado de saúde dela.

O motorista do veículo não se feriu.