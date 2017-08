Identificado terceiro motociclista envolvido em racha com duas mortes na RS-020

Taquara

A Polícia Civil de Taquara identificou o terceiro motociclista envolvido em um racha no domingo passado na RS-020. Após uma colisão, dois motociclistas – William Beck, 18 anos, e Jonas Bastos, 22 anos – morreram. No entanto, o delegado Ivair dos Santos disse que o jovem de 22 anos, morador do município, ficou de prestar depoimento na manhã desta quarta-feira (9) e não compareceu à delegacia.

Ele será intimado novamente para depor, mesmo assim, segue sendo aguardado pelos policiais. A moto dele foi apreendida e encaminhada para perícia. Além das duas mortes, duas pessoas que socorriam os motociclistas foram atropeladas na rodovia. A informação inicial é de que, pelo menos, dois jovens em duas motos faziam um racha e um deles acabou colidindo em um terceiro. Além disso, um veículo Verona se envolveu no acidente. O motorista, que já prestou depoimento nesta semana, alegou não estar participando do fato e confirmou que, sem intenção, atropelou os dois motociclistas e mais dois pedestres.

Santos pretende ouvir esses dois pedestres nos próximos dias, além de aguardar pelo depoimento de mais testemunhas e pelo resultado pericial sobre o acidente. A polícia tem 30 dias para concluir o inquérito. Após as mortes, dezenas de pessoas denunciaram rachas frequentes no trecho durante os finais de semana. Ainda não foram localizadas imagens sobre o acidente de trânsito.



