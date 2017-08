Incêndio de grandes proporções atinge depósito em Santa Cruz do Sul

Bombeiros

Os bombeiros combatem há mais de seis horas um incêndio de grandes proporções que atinge um depósito às margens da BR-471, em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas começaram por volta das 19h20 de sábado e já destruíram mais da metade do local, que tem cerca de 30 mil metros quadrados.

Por volta da 1h30min deste domingo (13), as equipes ainda trabalhavam para evitar que as chamas se espalhem para o restante do depósito.

Ao menos seis caminhões são utilizados no local. Ainda não é possível precisar as causas do incêndio e não há relatos de feridos.