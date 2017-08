Mais de 20 bairros de Guaíba estão sem água neste sábado 

Região Metropolitana



Conforme a Corsan, duas ocorrências neste sábado (12) causam a interrupção do abastecimento em 24 bairros de Guaíba, na Região Metropolitana. O rompimento de uma adutora no Bairro Pedras Brancas deixa as 11 regiões sem água: Colina, Morada da Colina, Ramada, Coronel Nassuca, Fátima, Confiança, Nova Guaíba, Jardim dos Lagos, Vera Cruz, São Francisco e Pedras Brancas.

Já na Avenida Getúlio Vargas, houve o rompimento de uma rede, o que deixa outros 14 bairros sem abastecimento: Centro, Alvorada, Ermo, Praia, São Geraldo, Florida, Parque Florida, Alegria, Alto da Alegria, São Jorge, Primavera, Vila Elza, Vila Jardim e Vila Iolanda



Nas duas ocorrências, a previsão é de normalização a partir das 6h deste domingo (13), podendo haver variações conforme a localização.