Sul do Estado

Marinha faz buscas a embarcação desaparecida na costa de Rio Grande Uma embarcação pesqueira desapareceu na madrugada desta sexta-feira (10) a cerca de 15 quilômetros da costa de Rio Grande, na Região sul do Estado. Conforme a Marinha, sete pessoas estão a bordo do barco. Uma aeronave do 5º Esquadrão de Helicópteros e Emprego Geral e o navio-patrulha Benevente fazem buscas na costa de Rio Grande.



De acordo com a Marinha, o barco Dom Manoel XVI saiu de Laguna (SC) junto com outra embarcação, a Dom Manoel XV. Ambas deveriam chegar ao porto de Rio Grande na manhã desta sexta-feira, porém os barcos perderam contato um com o outro durante a madrugada e somente somente o Dom Manoel XV atracou no local.